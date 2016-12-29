Tolunay Kafkas, memnun

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı 20 puanla 10. sırada tamamlayan Akhisar Belediyespor'un teknik direktörü Tolunay Kafkas, "İç sahada ligin şampiyon olmuş takımlarının yanı sarı Osmanlıspor ve Konyaspor gibi bu ligin önemli takımlarıyla maçlar yaptık. Alınan 20 puanı çok değerli buluyorum." dedi.

Kafkas, AA'ya yaptığı açıklamada, ligin ilk 16 haftalık bölümünde zorlu bir süreçten geçtiklerini, bazı sorunlar yaşadıklarını ve iki oyuncuyla yollarını ayırdıklarını bildirdi.

İlk bölümde zorlu bir fikstürlerinin olduğunu kaydeden Kafkas, şöyle konuştu:

"İç sahada ligin şampiyon olmuş takımlarının yanı sıra Osmanlıspor ve Konyaspor gibi bu ligin önemli takımlarıyla maçlar yaptık. Ben alınan 20 puanı çok değerli buluyorum. Bu kadro yapısıyla ve bu zorlu süreç adına. İkinci devre önümüz çok açık. 10 günlük çalışma ortamı içerisinde yeni katılan oyuncularımız var ve olacak. Onlarla hem fiziksel hem taktiksel anlamda iyi bir harman yapıp, iyi yerlere gelmeyi düşünüyoruz."

"Şimdi takım içinde sıkı bağ oluşturduk"

Kafkas, göreve geldiğinde beklediği Akhisar Belediyespor'la bulduğu arasında çok fark olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zaten özellikle geçen yılın ikinci devresinde takımda düşüş vardı. Ligin ikinci devresini 17 puanla bitirmişlerdi. Düzen oyuncuya göre kurulmuştu, bunu zamanla değiştirdik. Bu düzenin başta kulüp başkanımız ve yönetim kuruluna, diğer teknik anlamda da teknik sorumluya bağlı olacağını hem uygulamalarımızla hem söylemlerimizle yaptık. Şimdi takım içinde sıkı bir bağ oluşturduk."

"Bu takımın daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum"

Ligde son 6-7 haftada çok ciddi bir çıkışlarının olduğunu kaydeden Kafkas, "Oldukça iyi bir ortamımız var, futbolcular bize, ilkelere alıştı. Bu yolda devam edeceğiz, bakalım bu yol bizi nereye götürecek." dedi.

Kafkas, özellikle son 6 haftada ortaya koydukları futbol anlayışının kendisini memnun ettiğini belirterek, "Biz bu oyun anlayışını devam ettirirsek, bu takımın daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Önemli olan bu şablonu bozmamak." diye konuştu.

Olcan Adın ve Larsson'u kadrolarına dahil ettiklerini hatırlatan Kafkas, şunları kaydetti:

"Kadromuza katmayı düşündüğümüz diğer 3 oyuncudan 2'si bildiğimiz oyuncu, üçüncüyü de çok sıkı takip ettik. Bizim için çok soru işaretli yok. Takıma ne vereceğini ve ne yapacağını bildiğimiz oyuncular olduğu için içim rahat."

Genç oyuncular arasında Hasan Ali'nin bu şekilde devam etmesi halinde büyük oyuncu olacağına inandığını aktaran Kafkas, "16 yaşında olmasına rağmen Türk futboluna damga vurabilecek, çok özellikli bir oyuncu. Kupa maçlarında şans veriyoruz. Birçok kulübün olduğu gibi sağlıklı altyapımız yok, özellikle tesis konusunda sıkıntımız var. Şu an için tek derdimiz takımı yaşatmak, bu kulübü uzun yıllar ve kalıcı bir Süper Lig takımı yapabilmek." ifadelerini kullandı.