KADIN MİLLİ TAKIMI SERDAR ELER'E EMANET...

Serdar Eler, Kadın Hentbol Milli Takımı’nın başına getirildi

Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nin son şampiyonu Yenimahalle Belediyespor’da milli sevinç yaşanıyor. Yenimahalle Belediyespor ile 4 yıldır başarıdan başarıya koşan Eler, Kadın Hentbol Milli Takımı’nın başına getirildi. Hentbol oynadığı dönemde bir çok başarıya imza atan Eler, bu başarılarını teknik direktörlük dönemine de yansıtarak harika bir kariyere imza attı. 4 yıldır çalıştırdığı Yenimahalle Belediyespor ile lige damga vuran, şampiyonluklara ve kupalara abone olan başarılı teknik adam, bu başarılarının ödülünü milli takım teknik direktörlüğüne getirilerek aldı.

Milli takım ruhu yeniden kazandırılacak

2009 yılında gerçekleşen 16’ncı Akdeniz Oyunları’nda gümüş madalya kazanan Kadın Hentbol Milli Takımı’nı ayağa kaldıracaklarını ve milli ruhu yeniden kazandıracaklarını belirten Eler, “Milli takım ruhunu yeniden kazandırmak en büyük amacımız. Hentbol camiasında birliği, beraberliği sağlayarak ortak amacımıza hep beraber yürüyeceğiz. Kulüp seviyelerindeki başarıyı, milli takımımıza yansıtarak, ay yıldızlı formayı şaha kaldıracağız” dedi.

Yenimahalle Belediyespor’dan büyük destek

Milli takım yolunda Yenimahalle Belediyespor yönetiminden de çok destek aldığını belirten Serdar Eler, “Belediye Başkanımız Fethi Yaşar’a, başkan yardımcılarımıza ve kulüp yönetimimize verdikleri izinden ve destekten ötürü çok teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

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