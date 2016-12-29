GENÇLERBİRLİĞİ'NDE İLK YARININ ENLERİ...

Gençlerbirliği'nin ilk yarı karnesini editörümüz Ahmet Sülak sizler için derledi...

Sezona İbrahim Üzülmez yönetiminde başlayan ve 11. hafta ile beraber Ümit Özat’a emanet edilen Gençlerbirliği, ilk yarıyı 22 puanla 8. sırada bitirdi. Ümit Özat yönetimindeki Başkent ekibi, 16. hafta sonunda aldığı puan ile geçen senenin 9 puan üzerinde bir başarı kaydetti.

Evinde daha başarılı

Başkentin Kırmızı-Siyahlı ekibi, ilk yarıda içeride oynadığı maçlarda; 3 galibiyet, 4 beraberlik alırken 1 maçtan da yenilgiyle ayrıldı. Bu karşılaşmalarda Gençlerbirliği, 8 gol atıp kalesinde 3 gol gördü. Başkent ekibi, deplasmanda yaptığı müsabakalarda ise 2 galibiyet, 3 beraberlik çıkarırken 3 maçı da mağlubiyetle bitirdi. Bu karşılaşmalarda, 8 gol atarken filelerinden 9 gol çıkardı.

Gençlerbirliği ilk yarıda 16 kez ağları havalandırdı. Başkent ekibi, bu sayıyla maç başına 1 gol ortalaması tutturdu. İlk yarıda 12 kez filelerinde topu çıkaran Kırmızı-Siyahlılar, maç başına ortalama 0,75 golü kalesinde gördü.

En farklı skorlar: 3-1 ve 2-0

Gençlerbirliği’nin 16 hafta içerisinde en çok gol attığı karşılaşma, ilk yarının son haftasında oynanan Bursaspor maçı oldu. Başkent ekibi, bu randevudan 3-1 galibiyetle ayrıldı. Bu müsabaka haricinde, en farklı skorlar da 2-0 olarak sonuçlandı. Gençlerbirliği ilk yarıda; Gaziantepspor, Karabükspor, Kayserispor ve Adanaspor’u 2-0 yenerek en farklı galibiyetlerini aldı. Başkent ekibinin, en farklı skorla mağlup olduğu maç, 15. hafta oynanan Fenerbahçe karşılaşması oldu. Gençlerbirliği, deplasmanda oynadığı bu karşılaşmadan 3-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.

Gollerin zaman dağılımı

Gençlerbirliği’nin attığı gollerin zaman aralığına bakıldığında, son 15 dakikada daha başarılı olduğu görünüyor. Kırmızı-Siyahlı ekip; 1-15. dakikaları arasında 2, 16-30. dakikaları arasında 2, 31-45. dakikaları arasında 2, 46-90. dakikaları arasında 1, 61-75. dakikaları arasında 2 ve 76-90. dakikaları arasında 7 gol attı.

En golcü: Serdar Gürler

İlk yarıda rakip kalelere toplamda 16 kez sarsan Gençlerbirliği’nde en golcü oyuncu, Serdar Gürler oldu. Attığı 7 golle takımın en golcü konumunda bulunan Serdar Gürler’i 7 oyuncu takip etti. Başkent ekibinde kalan 9 golü atan isimler ise şu şekilde: Stancu (2), Muriç (2), Landel, İrfan Can Kahveci, Matei, Rantie ve Uğur Çiftçi

En çok süre alan: Hopf ve Ahmet Çalık

Ümit Özat’ın çalıştırdığı Gençlerbirliği’nde en çok süreyi alan oyuncu, Kaleci Per Johannes Hopf ve Milli oyuncu Ahmet Çalık oldu. Bu iki oyuncu, 16 maçta da oynayarak 1440 dakika süre aldı.

Rekorların adamı: Per Johannes Hopf

Gençlerbirliği'nin İsveç Milli Takımı'nda da yer alan Kalecisi Hopf, Süper Lig'de lider durumunda bulunan Başakşehir'de 11 golü filelerinden çıkaran Volkan Babacan'dan sonra 12 gol ile en az gol yiyen ikinci kaleci konumunda yer alıyor. Başarılı eldiven Per Johannes Hopf, haftalarca Avrupa'da en az golü kalesinde gören file bekçisi ünvanını elinde bulundurmuştu.

Geriye kalan oyuncuların aldığı süreler ise şöyle:

Uğur Çiftçi 1350’, Selçuk Şahin 1350’, Serdar Gürler 1332’, Ahmet Oğuz 1317’, Palitsevich 990’, İrfan Can Kahveci 970’, Aydın Karabulut 945’, Khalili 918’, Landel 853’, Stancu 770’, Vedat Muriç 698’, Kulusic 451’, Kamal Issah 326’, Matei 253’, Rantei 202’, Halil İbrahim 96’, Milinkovic 80’, Orhan Sam 75’ ve Scekic 32’

Gençlerbirliği’nde Kaleci Taha Cengiz, Kaleci Nihat Şahin, Ferhat Görgülü ve Samuel Owusu, ligde henüz forma şansı bulamadı.

En hırçın oyuncu: Uğur Çiftçi

Ligde yapılan 16 maç sonunda Gençlerbirliği’nin en hırçın oyuncusu 1 kırmızı ve 3 sarı kart gören Uğur Çiftçi oldu. Başkent ekibi ilk yarıda 1 kırmızı ve 35 sarı kart gördü.

Gençlerbirliği’nin kart listesi ise şu şekilde oluştu:

Kırmızı Kart: Uğur Çiftçi

Sarı Kart: Ahmet Oğuz (5), Selçuk Şahin (5), Ahmet Çalık (3), Uğur Çiftçi (3), Serdar Gürler (3), İrfan Can Kahveci (3), Palitsevich (3), Kulusic (3), Vedat Muric (2), Khalili (2), Aydın Karabulut (1), Milinkovic (1) ve Matei (1)