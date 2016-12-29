ERHAN ŞENTÜRK: "ANKARAGÜCÜ'NÜ HAK ETTİĞİ YERE GETİRECEĞİZ"

Transfer Merkezi adlı internet sitesi, Ankaragücü'nün başarılı oyuncusu Erhan Şentürk bir röportaj gerçekleştirdi. İşte bu söyleşi sizlerle...

İLİŞKİLİ HABER İsmet Taşdemir, eski öğrencisine kancayı taktı

Ankaragücü'ne transfer olma sürecinde başka takımlardan teklif var mıydı ? Ankaragücü'nü seçmende en önemli neden neydi?

Sezon bittikten sonra PTT 1.Lig'den 6 takım beni istiyordu, ama dediğim İsmet hocanın burada olması ve camianın büyüklüğünden dolayı diğer teklifleri düşünmedim bile.

Ankaragücü şuan lider durumda. Sezon başından şu ana dek takımın genel değerlendirmesini bir de senden dinleyelim.

Şu an ilk yarıyı lider kapattık, aslında hedefimiz puan farkını açıp ilk yarıyı lider bitirmekti, istediğimiz civarda puan aldık ama Gümüşhanespor ve Menemen Belediyespor da çok formda. İkinci yarı daha istikrarlı bir şekilde devam ederek son haftalara girmeden şampiyon olmayı hedefliyoruz.

Ankaragücü taraftarı hakkında neler söylemek istersin? Ülkemizin en iyi taraftar oluşumlarından birine sahipsiniz.

Taraftarlarımız inanılmaz gerçekten. Her zaman bizim yanımızdalar ve biz bunu hissediyoruz. İçeride oynadığımız maçlarda stat full çekiyor, deplasmanlarda da bizi yalnız bırakmıyorlar sağ olsunlar. Hiçbir deplasman maçında kendimizi yalnız hissetmedik, taraftarımızı evlerine mutlu göndermek için elimizden geleni yapıyoruz. Bizi her zamanki gibi desteklemeye devam etsinler, inşallah hep birlikte bu camiayı hak ettiği yerlere getireceğiz.

﻿ Futbolcu Bilgisi Erhan Şentürk kimdir?

Bilgileri - İstatistikleri

Biraz kişisel sorulara geçelim; altyapıda forvet oynadın, sonra mevki konusunda bir çeşitlilik yaşadın. Kendini en rahat ve verimli hangi mevkide hissediyorsun?

Galatasaray altyapısında 11 sene forvet olarak forma giydim. O mevkinin alt yapısını aldım ve çok sayıda gol krallığım var. Ama profesyonel olunca sanırım biraz boyumdan dolayı sağ ve sol açık olarak görev yapmaya başladım. Fakat İsmet hoca yeri geldi orta sahada oynattı beni. Hatta konuştuğumuzda ön libero, sağ bek gibi farklı mevkilerde oynayabileceğimi söylüyordu bana. Sanırım yaş ilerledikçe benim mevkim geriye kayıyor (Gülüyor).

Altyapıda forma giyerken Anıl Karaer, Efecan Karaca, İrfan Başaran, Ahmet Kesim, Semih Kaya, Özgürcan Özcan, Aydın Yılmaz, Mehmet Güven gibi isimlerle forma giydin. O jenerasyon hakkında düşüncelerin neler?

Bizim jenerasyonda saydığınız bu isimler dışında da çok yetenekli, çok iyi futbolcular vardı. Ama tabi bu iş biraz kısmet işi. Herkesin ekmek yediği ligler ve takımlar farklı. Ayrıca yeni nesil için yabancı kuralı da var. Ben mesela bu kuralın birçok ismin önünü keseceği kanaatindeyim ve üzülüyorum.

İLİŞKİLİ HABER İsmet Taşdemir: "1-2 takviye yapabiliriz"

Geçtiğimiz sezonlarda attığın tepkili bir tweet vardı, biraz bundan bahsedir misin?

Kocaeli Birlikspor döneminde atmıştım bu tweeti. Verdiğim tepki çok yanlıştı biliyorum. Hakem o zaman 4 dakika maçı uzatmıştı ve rakip takım sanırım +6, +7'de atmıştı golü ve maç 1-1 bitmişti. Bende hakemin yanına gidip saatine bakmak istedim ama izin vermedi. Bende sertçe elini tutup baktım. Dakikayı görünce ağzımdan kötü sözler çıktı. Daha sonra hakem raporunda darp küfür vs yazmış ve bana 6 maç ceza geldi. 3-4 maç bekliyordum ama 6 maç gelince şaşırdım ve tweeti atmıştım. Ama dediğim gibi verdiğim tepki yanlıştı.

Son olarak takipçilerimize söylemek istediğin bir şey var mı?

Bu güzel röportajınız için teşekkür ederim. Türk liglerine verdiğiniz bu önem ve ilgiden dolayı tüm futbolcu kardeşlerimiz adına size teşekkür ediyorum. Sayenizde hem takım hem de şahsi olarak bizim sesimiz oluyorsunuz. İnşallah şampiyonluk olduğumuzda sizi de kutlamalarda görmek istiyoruz, tekrar teşekkür ederim.

İLİŞKİLİ HABER Antalya'daki "Derbi"den beraberlik çıktı

Çalıştığın en iyi teknik direktör/ler?

Frank Rijkaard ve İsmet Taşdemir

Unutamadığın maç?

Galatasaray - Steaua Bükreş maçı

Futbol kariyerinde unutamadığın an?

Diyarbakırspor forması giydiğim dönemde Ali Sami Yen'de Galatasaray'a kaçırdığım gol

Birlikte oynadığın en yetenekli futbolcu?

Cassio Lincoln

Birlikte oynadığın en çalışkan futbolcu?

Harry Kewell

Unutamadığın golün?

Diyarbakırspor - Güngören maçında 2-0'dan 3-2 yendiğimiz maçta attığım gol

Unutamadığın asistin?

Diyarbakırspor - Kasımpaşa maçında Celalettin Kocak'a yaptığım asist.

Idolün kimdi ?

Her zaman Fatih Tekke.

Kaynak: transfermerkez.com - Röportaj: Muhammed EKTİ / Hüseyin KARABACAK