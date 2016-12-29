İŞTE AMEDSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ YERİ VE TARİHİ

Amedspor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak Türkiye Kupası karşılaşmasının oynanacağı tarih ve stadyum belli olurken bugün maçta, kritik bir boyut aldı.

Amedsporlu oyuncu Şehmus Özer’in trafik kazası sonucu ölümü sonrasından ertelenen Amedspor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak Türkiye Kupası karşılaşmasının oynanacağı tarih ve stadyum belli oldu.

Antalya'da oynanacak

Türkiye Kupası’nda C Grubu mücadelesi olan Amedspor – Gençlerbirliği karşılaşması, Diyarbakır ekibinin talebi üzerine 8 Ocak 2017 tarihinde, Antalya Mardan Stadyumu’nda gerçekleşecek. İki takımın da Antalya’da kamp yapması nedeniyle bu kararın alındığı öğrenildi.

Bu karar, henüz TFF’nin kayıtlarında yer almasa da tarih ve stadın yeri konusunda fikir birliğine varıldığı bildirildi.

Bugünkü maçta ertelenebilir

Bugün oynanması planlanan Gençlerbirliği – Amedspor maçı ise saat 14.30’ta başlayacak. Ankara’daki hava muhalefeti nedeniyle eğitim ve öğretime 1 günlük ara verildi. Bu olumsuz tablo sonucunda, maçın da ertelenmesi gündeme gelebilir. Maçın hakemi Bülent Birincioğlu’nun maçtan 2 saat önce sahaya çıkarak topun sekip sekmediğine bakıp maç ile ilgili kararını vermesi bekleniyor.