İşte Amedspor - Gençlerbirliği maçının yeri ve tarihi
﻿
Site İçi Arama
﻿

İŞTE AMEDSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ YERİ VE TARİHİ

İşte Amedspor - Gençlerbirliği maçının yeri ve tarihi

Amedspor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak Türkiye Kupası karşılaşmasının oynanacağı tarih ve stadyum belli olurken bugün maçta, kritik bir boyut aldı.

1049 Okunma

Amedsporlu oyuncu Şehmus Özer’in trafik kazası sonucu ölümü sonrasından ertelenen Amedspor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak Türkiye Kupası karşılaşmasının oynanacağı tarih ve stadyum belli oldu.

Antalya'da oynanacak

Türkiye Kupası’nda C Grubu mücadelesi olan Amedspor – Gençlerbirliği karşılaşması, Diyarbakır ekibinin talebi üzerine 8 Ocak 2017 tarihinde, Antalya Mardan Stadyumu’nda gerçekleşecek. İki takımın da Antalya’da kamp yapması nedeniyle bu kararın alındığı öğrenildi.

Bu karar, henüz TFF’nin kayıtlarında yer almasa da tarih ve stadın yeri konusunda fikir birliğine varıldığı bildirildi.

Bugünkü maçta ertelenebilir

Bugün oynanması planlanan Gençlerbirliği – Amedspor maçı ise saat 14.30’ta başlayacak. Ankara’daki hava muhalefeti nedeniyle eğitim ve öğretime 1 günlük ara verildi.  Bu olumsuz tablo sonucunda, maçın da ertelenmesi gündeme gelebilir. Maçın hakemi Bülent Birincioğlu’nun maçtan 2 saat önce sahaya çıkarak topun sekip sekmediğine bakıp maç ile ilgili kararını vermesi bekleniyor. 

  • KLASSPOR ÖZEL HABER
Gençlerbirliği'nde ilk yarının enleri...
Ahmet Çalık için Cavcav ile Özbek görüşecek
Ankara Valiliği'nden tatil müjdesi
2. ve 3. Lig Kulüpler Birliğinden TFF'ye ziyaret
Ara transfer dönemi başlıyor
Gençlerbirliği'nden İrfan'a teşekkür
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿