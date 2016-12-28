Ahmet Çalık için Cavcav ile Özbek görüşecek
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AHMET ÇALIK İÇİN CAVCAV İLE ÖZBEK GÖRÜŞECEK

Ahmet Çalık için Cavcav ile Özbek görüşecek

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav ile Ahmet Çalık'ın transferini görüşmek için Dursun Özbek, Ankara'ya gelecek.

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Sporx'in haberine göre, Galatasaray'da tranfer çalışmaları son sürat devam ederken; başkan Dursun Özbek, Ahmet Çalık'ın transferi için bizzat devreye girdi.

Riekerink'in ısrarlı bir şekilde stoper bölgesine transfer istemesinin ardından harekete geçen ve maksimum 2 milyon euroluk transfer yapmayı planlayan Galatasaray, Gençlerbirliği'nden Ahmet Çalık'ın transferi için resmen girişimlere başladı.

İlk etapta menajerler aracılığıyla yürütülen transfer görüşmelerine yarın (Perşembe günü) sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek bizzat dahil olacak.

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav ile Ahmet Çalık'ın transferini görüşmek için Perşembe günü Ankara'ya gidecek olan Dursun Özbek, transferi maksimum 2 milyon euroya noktalamaya çalışacak.

Ahmet Çalık'ın transferini noktalamak için transfer için 5 milyon euro isteyen İlhan Cavcav ile görüşecek olan Özbek, istediği sonucu alamazsa listesindeki alternatif isin Yalçın Ayhan'a rotasını çevirecek.

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