AHMET ÇALIK İÇİN CAVCAV İLE ÖZBEK GÖRÜŞECEK

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav ile Ahmet Çalık'ın transferini görüşmek için Dursun Özbek, Ankara'ya gelecek.

Sporx'in haberine göre, Galatasaray'da tranfer çalışmaları son sürat devam ederken; başkan Dursun Özbek, Ahmet Çalık'ın transferi için bizzat devreye girdi.

Riekerink'in ısrarlı bir şekilde stoper bölgesine transfer istemesinin ardından harekete geçen ve maksimum 2 milyon euroluk transfer yapmayı planlayan Galatasaray, Gençlerbirliği'nden Ahmet Çalık'ın transferi için resmen girişimlere başladı.

İlk etapta menajerler aracılığıyla yürütülen transfer görüşmelerine yarın (Perşembe günü) sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek bizzat dahil olacak.

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav ile Ahmet Çalık'ın transferini görüşmek için Perşembe günü Ankara'ya gidecek olan Dursun Özbek, transferi maksimum 2 milyon euroya noktalamaya çalışacak.

Ahmet Çalık'ın transferini noktalamak için transfer için 5 milyon euro isteyen İlhan Cavcav ile görüşecek olan Özbek, istediği sonucu alamazsa listesindeki alternatif isin Yalçın Ayhan'a rotasını çevirecek.