ANKARA VALİLİĞİ'NDEN TATİL MÜJDESİ

Yağışın devam etmesi ile birlikte, Ankara Valiliği'nden beklenen açıklama geldi. Ankara'da eğitime 29 Aralık günü bir (1) gün ara verildi.

28 Aralık 2016 gecesini 29 Aralık 2016 Perşembe gününe bağlayan gece, Ankara'da yoğun kar yağışı başladı. Yoğun kar yağışı ile beraber Ankara'da okullar tatil mi sorusu akla geldi. Beklenen açıklama Ankara Valiliği'nden geldi.

28 Aralık 2016 gecesini 29 Aralık 2016 Perşembe gününe bağlayan gece yarısından itibaren Ankara genelinde yoğun kar yağışı başladı. Ankara'da sokaklar ve caddeler beyaza büründü. Belediye ekipleri temizleme çalışmalarına başladı. Ancak yüksek kesimlerde, dış ilçelerde, birçok caddede ve ara sokaklarda yollar bembayaz örtüye büründü. Ankara'da rüzgarla beraber yağan yoğun kar, Ankara'yı bembeyaz bir örtüyle kapladı.

Birçok öğrenci, Başkent'te okulların tatil edilmesi amacıyla sosyal medyada paylaşımlarda bulundu. Ankara Valiliği resmi Twitter hesabına mesaj yağdıran gençler okulların tatil edilmesini istedi.

Yağışın devam etmesi ile birlikte, Ankara Valiliği'nden beklenen açıklama geldi. Ankara'da eğitime 29 Aralık Perşembe günü bir (1) gün ara verildi. Yoğun kar yağışının ardından Başkent'te okullar Ankara Valiliği Ercan Topaca'dan yapılan açıklama da "Sevgili öğrenciler, kar yağışı dolayısıyla 29/12/2016 tarihinde, okullar bir gün süreyle tatil edilmiştir. Hepinize iyi tatiller dilerim." ifadeleri kullanıldı.