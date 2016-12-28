"GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA TALİHSİZ BİR OLAY YAŞANDI"

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Spor Toto Süper Lig'deki Gençlerbirliği maçının ardından teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun görevi bırakmak istediğini ancak bunu kabul etmediklerini belirterek, "Pes etmek yok. Hocamla da konuştuk. Kalbimiz doğru yaptığımızı söylüyorsa inşallah sonuna kadar gideceğiz." dedi.

Ay, teknik direktör Hamzaoğlu ile Özlüce Tesisleri'nde basın mensuplarıyla düzenlediği sohbet toplantısında yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısını 27 puanla tamamladıklarını, bunu da kentteki çoğu kişinin tahmin etmediğini söyledi.

Sezon başında mütevazı bir kadro kurduklarını aktaran Ay, "Kulübü nasıl devraldığımızı biliyorsunuz. Mali tablonun yanı sıra sportif başarıyla da uğraştık. Gençlerbirliği maçında talihsiz bir olay yaşandı. Hedefimiz 30 puandı ama olmadı. Daha ilk yarı bitmedi aslında, bir maçımız daha var." diye konuştu.

Ay, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından Hamzaoğlu'nun istifa için sözlü olarak kendilerine başvurduğunu belirterek, "Ben istikrardan yanayım. Çok güzel bir birlikteliğimiz oluştu. Hocamız da çok başarılı. Ben kabul etmedim o da devam etme kararı aldı. Sezon sonunda da görüşeceğiz. Başarılı olursak ben hocamla devam etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

- "Ya hoca kendini anlatamadı ya taraftar anlamadı"

Yeşil-beyazlı taraftarlarla Hamza Hamzaoğlu arasında yaşanan sorunlara da değinen Ay, şöyle konuştu:

"Ya hoca kendini anlatamadı ya taraftar anlamadı. Hocamız eski takımıyla ilgili konuşmak istemezken siz soru sorunca cevap vermek zorunda kaldı. Söylediklerinden 3-4 cümle alındı, farklı yere çekildi. Burada yanlış algılanma oldu. Gaziantepspor maçında haksız penaltı verildi, Beşiktaş maçında kırmızı kart verilmedi, haksız penaltı verildi. Gençlerbirliği maçında da ofsayttan gol atıldı. En az 5 puan daha eklense çok farklı olurdu. Biz pes etmek istemiyoruz. Pes etmek yok. Hocamla da konuştuk. Kalbimiz, doğru yaptığımızı söylüyorsa inşallah sonuna kadar gideceğiz. Ben bu işi yapacağıma emin olmadığım zaman 'Buraya kadar derim' ve çekip giderim. Bende ego yok."

- Hamzaoğlu: "Gerçeklerden bazen uzaklaşıyoruz"

Teknik direktör Hamzaoğlu ise kulüpte bir sorun olmamasına karşın sürekli sorun varmış gibi bir algının içinde mücadele vermek zorunda kaldıklarını, bu nedenle kendilerini çok fazla anlatamadıklarını ifade etti.

İlk günden beri Bursaspor'un daha iyi duruma gelmesi için mücadele verdiklerinin altını çizen Hamzaoğlu, "Herkes Bursaspor'un daha iyi olması için çaba içinde. Gerçeklerden bazen uzaklaşıyoruz. Beklentilerimiz, gerçeklerden uzaklaşıyor. En küçük olumsuzlukta da kıyametleri koparıyoruz. Bu da birbirimizle yakınlaşmamızı zorlaştırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Taraftarlarımızı mutsuz etmeye gelmedim"

Hamzaoğlu, göreve geldiği günden bu yana bazı sıkıntılar yaşadıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Geldiğimizden beri bunların bu şekilde devam etmesi beni üzüyor. Başarılı olabiliriz, başarısız da olabiliriz ama şu anda 5. sıradayız ve bunun mutluluğunu kimse yaşayamıyor. Bunlarda başarı var ama sürekli bir şeyler ortaya koyup mutsuz oluyoruz. Gençlerbirliği maçında tepkilerin olmasına üzüldük. Biz de beklentimize karşılık alamadığımız için üzüntülüyüz. Farklı şeyler ortaya çıkınca insan tepki koyuyor. Bu mücadeleye engel olmaya çalışanları görmek üzüyor. 'Ben gideyim herkes rahatlasın, Bursaspor daha güzel günler yaşasın' dedim. Yönetim kurulumuza sundum. Taraftarlarımızı mutsuz etmeye gelmedim. Coşkulu taraftarımız için geldim. Hedeflerimizin hepsini yakalamadık ama doğru yoldayız. Her gün daha iyiye gidiyoruz, gelişiyoruz. Maçın üzüntüsüyle, kırgınlıkla aklımdan böyle bir düşünce geçti. Ertesi gün sözlü olarak söyledim. 'İsterseniz yazılı olarak da veririm. Ben size bu kolaylığı sağlarım' dedim. Kendileri de 'Doğru yoldayız, birlikte devam etmek istiyoruz' dediler."

- "Başarısız olduğumuzu hissettiğimiz anda durmayız"

Yeşil-beyazlı takımın teknik direktörü Hamzaoğlu, özellikle takımdaki sakatlıklar nedeniyle sıkıntılar yaşadıklarını vurguladı.

Sıkıntıları dile getirmedikleri zaman her şeyin yolunda gittiği ve kendilerinin başarısız olduğu algısının oluştuğunu aktaran Hamzaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İyi oyunu geliştirmeye çalıştık ve başarılı olduk. Takım olmak, 3-5 ayda olacak iş değil. Bu sene, bizim geçiş yılımız. Gençlerimizi kazanmaya çalışırken, tecrübeli oyuncularla da onlara katkı sağlamaya çalıştık. Biz bu ahengi yaşadık ama çok yansıtamadık. Belki sakatlıklar sebebiyle şikayetçi olmamız lazımdı. Hiçbir bahane, başarının yerini tutmaz. 27 kişilik kadromuz varsa 27 kişiyle yapmamız gerekiyor. Olmayanla ağlayacak durumda değilim. En genç oyuncuyu en önemli maçta da koyarım. Bugün 27 puanla 5. sıradayız. Bizim amacımız, puanımızı yükseltebilmek. Teknik anlamda bunu amaçlıyoruz. Taraftarımızla sorunumuz olması mümkün değil. Onlar da daha iyi olmasını ve daha iyi isimleri görmeyi istiyor ama hayalle hareket edemeyiz. Başarısız olduğumuzu hissettiğimiz anda durmayız."

- Batalla'nın duygulandıran sözleri

Hamza Hamzaoğlu, Gençlerbirliği maçının ardından takım kaptanı Pablo Martin Batalla'nın yanına gelerek söylediği sözlerin kendisini duygulandırdığını ifade etti.

Batalla'nın yılbaşı tatilini ülkesinde geçirmek için salı gününe uçak biletini aldığını anlatan Hamzaoğlu, "Bana 'Hocam görevi bırakmazsanız ben de burada kalıp perşembe günü Aydınspor 1923 maçında oynarım' dedi. Ben de 'Biletin var, ülkene gideceksin' deyince 'Bilet önemli değil' karşılığını verdi. Benim için çok anlamlıydı. Sonuç olarak ben kaldım, Batalla da yılbaşı tatili için ülkesine gitti." şeklinde konuştu.

Bursaspor Başkanı Ali Ay da Batalla'nın sözlerinin Hamzaoğlu gibi kendilerini de duygulandırdığını kaydetti.