Halkbank yenilmesine rağmen turladı
﻿
Site İçi Arama
﻿

HALKBANK YENİLMESİNE RAĞMEN TURLADI

Halkbank yenilmesine rağmen turladı

Kupa Voley birinci bölüm rövanş maçında Halkbank, Beşiktaş’a 3-2 yenilmesine karşın, ilk maçtaki 3-0 galibiyetiyle final grubuna yükseldi.

422 Okunma

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Bilal Çağlar, Vedat Kırçova

Halkbank ANKARA: Burutay, Emre, Miljkovic, Akhrem, Faik Samet, Mustafa, Hasan (L), Kooy Dick, Caner, Abdullah, Kemal

Beşiktaş: Fatih, Görkem, Nikic, Ferhat, Martin, Batuhan, Nuri(L), Çağlar

Setler: 21-25, 25-23, 27-25, 19-25, 15-17

Süre: 2 saat 5 dakika (26, 29, 30, 22, 18)

Kupa Voley birinci bölüm rövanş maçında Halkbank, Beşiktaş’a 3-2 yenilmesine karşın, ilk maçtaki 3-0 galibiyetiyle final grubuna yükseldi.

Erkekler Kupa Voley’de final grubu maçları 10-12 Ocak 2017 tarihlerinde Balıkesir’de oynanacak. Halkbank, birinci gün Arkas Spor’l akarşı karşıya gelecek.

Mücadeleye iyi başlayan Beşiktaş, Halkbank’ı blok ve hücumda hataya zorladı. Ankara temsilcisi Mustafa’nın servisleriyle aradaki farkı eritmeye çalışsa da Beşiktaş, 25-21’lik skorla ilk seti kazandı: 1-0.

İkinci sete daha etkili başlayan Halkbank, file önünde üstündü. Karşılıklı sayılarla geçen setin son sayılarında çekişme yaşandı. Halkbank, 25-23’le setlerde durumu 1-1 yaptı.

Üçüncü sette iki takımın da temposu düşerken mücadelede basit hatalar göze çarptı. 24-24’de eşitlenen skoru Halkbank, Dick Kooy’un iyi servisiyle bozarak seti 27-25 kazandı. Setlerde 2-1 öne geçti.

Dördüncü sette Halkbank, servis karşılamadaki hataları nedeniyle oyun kuramadı. Beşiktaş, file üstünde rakibine bloklarıyla fırsat tanımayınca seti 25-19 alarak mücadelede durumu eşitledi:2-2

Maçın kazananının belli olacağı son seti Beşiktaş 17-15 skorla kazanarak maçtan 3-2 galip ayrıldı.

 

ETİKETLER #Beşiktaş
Beşiktaş - Halkbank maçında yılın skandalı!
Ara transfer dönemi başlıyor
Süper Lig'de yaprak dökümü!
Beşiktaş'ta tatil başladı
Beşiktaş'tan Eto'o için yeni teklif
Golü attılar ama yanlış kaleye....
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿