HALKBANK YENİLMESİNE RAĞMEN TURLADI

Salon: TVF Başkent
Hakemler: Bilal Çağlar, Vedat Kırçova
Halkbank ANKARA: Burutay, Emre, Miljkovic, Akhrem, Faik Samet, Mustafa, Hasan (L), Kooy Dick, Caner, Abdullah, Kemal
Beşiktaş: Fatih, Görkem, Nikic, Ferhat, Martin, Batuhan, Nuri(L), Çağlar
Setler: 21-25, 25-23, 27-25, 19-25, 15-17
Süre: 2 saat 5 dakika (26, 29, 30, 22, 18)
Kupa Voley birinci bölüm rövanş maçında Halkbank, Beşiktaş’a 3-2 yenilmesine karşın, ilk maçtaki 3-0 galibiyetiyle final grubuna yükseldi.
Erkekler Kupa Voley’de final grubu maçları 10-12 Ocak 2017 tarihlerinde Balıkesir’de oynanacak. Halkbank, birinci gün Arkas Spor’l akarşı karşıya gelecek.
Mücadeleye iyi başlayan Beşiktaş, Halkbank’ı blok ve hücumda hataya zorladı. Ankara temsilcisi Mustafa’nın servisleriyle aradaki farkı eritmeye çalışsa da Beşiktaş, 25-21’lik skorla ilk seti kazandı: 1-0.
İkinci sete daha etkili başlayan Halkbank, file önünde üstündü. Karşılıklı sayılarla geçen setin son sayılarında çekişme yaşandı. Halkbank, 25-23’le setlerde durumu 1-1 yaptı.
Üçüncü sette iki takımın da temposu düşerken mücadelede basit hatalar göze çarptı. 24-24’de eşitlenen skoru Halkbank, Dick Kooy’un iyi servisiyle bozarak seti 27-25 kazandı. Setlerde 2-1 öne geçti.
Dördüncü sette Halkbank, servis karşılamadaki hataları nedeniyle oyun kuramadı. Beşiktaş, file üstünde rakibine bloklarıyla fırsat tanımayınca seti 25-19 alarak mücadelede durumu eşitledi:2-2
Maçın kazananının belli olacağı son seti Beşiktaş 17-15 skorla kazanarak maçtan 3-2 galip ayrıldı.