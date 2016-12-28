Akhisar'a Ümraniye sürprizi!
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AKHİSAR'A ÜMRANİYE SÜRPRİZİ!

Akhisar'a Ümraniye sürprizi!

Ümraniyespor, Akhisar Belediyespor'u deplasmanda 1-0 yendi.

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Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 4. haftasında TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig ekibi Akhisar Belediyespor'u deplasmanda 1-0 yendi.

Grupta 5 puanı bulunan Akhisar Belediyespor ilk mağlubiyetini yaşarken, Ümraniyespor 2. galibiyetini elde ederek puanını 6'ya yükseltti.

13. dakikada Soner Aydoğdu’nun pasıyla ceza sahasına giren Hasan Ali Adıgüzel kaleciyle karşı karşıya kaldı. Mustafa Çakır son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

67. dakikada sol kanattan Mücahit Albayrak'ın ceza sahasına ortasında, Serdar Kesimal ters bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 0-1

90. dakikada Serdar Kesimal, maçta gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşma, konuk ekip Ümraniyespor’un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Ziraat Türkiye Kupası

Akhisar Belediyespor: 0 - Ümraniyespor: 1

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Baran Eraslan

Akhisar Belediyespor: Bora Körk, Tolga Ünlü, Serdar Kesimal, Alper Uludağ, Kadir Keleş, Abdulkadir Özdemir, Hasan Ali Adıgüzel (Dk. 78 Ömer Bayram), Onur Ayık (Dk. 61 Bertuğ Bayar), Nguemo (Dk. 64 Mervan Çelik), Soner Aydoğdu, Muğdat Çelik

Ümraniyespor: Metin Erol, Ömer Tunç, Tarık Tekdal, Mustafa Çakır, Mücahit Albayrak, Bulut Kaya, Mehmet Öztonga (Dk. 46 Emircan Altıntaş), Bahadır Taşdelen (Dk. 66 Beleck), Ömer Can Sokullu (Dk. 84 Erol Yükseker), Samet Asatekin, Abdullah Halman

Gol: Dk. 67 Serdar Kesimal (Kendi kalesine) (Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Dk. 90 Serdar Kesimal (Akhisar Belediyespor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Mustafa Çakır, Dk. 27 Ömer Tunç, Dk. 57 Ömer Can Sokullu, Dk. 60 Metin Erol, Dk. 86 Bulut Kaya (Ümraniyespor), Dk. 29 Onur Ayık, Dk. 83 Tolga Ünlü (Akhisar Belediyespor)
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