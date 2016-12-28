Sağlam, Kayserispor yolunda!
﻿
Site İçi Arama
﻿

SAĞLAM, KAYSERİSPOR YOLUNDA!

Sağlam, Kayserispor yolunda!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da teknik direktörlük için Ertuğrul Sağlam ile yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği bildirildi.

274 Okunma

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da teknik direktörlük için Ertuğrul Sağlam ile yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Ahmet Yıldız, yaptığı açıklamada, deneyimli  teknik adam Sağlam ile İstanbul'da bir araya geldiklerini söyledi.

Görüşmenin çok olumlu geçtiğini dile getiren Yıldız, Sağlam ile büyük oranda anlaştıklarını belirtti.

Sağlam ile 2-3 gün içerisinde bir kez daha görüşeceklerini vurgulayan Yıldız, anlaşmanın o zaman netlik kazanacağını kaydetti.

Sağlam, 2005-2007 yılları arasında da Kayserispor'da görev yapmıştı.

 

 
 
ETİKETLER #Kayserispor
Darıca Gençlerbirliği - Kayserispor maçının ardından
Süper Lig'de yaprak dökümü!
Golü attılar ama yanlış kaleye....
Süper Lig'in en istikrarlıları!
Süper Lig'den video hakeme yeşil ışık
95 futbolcunun sözleşmesi bitiyor
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿