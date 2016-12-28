DARICA GENÇLERBİRLİĞİ UMUDUNU KORUDU

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 4. haftasında Spor Toto 3. Lig 3. Grup takımlarından Darıca Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig ekibi Kayserispor'u 2-1 yendi.

Grupta son sırada bulunan Kocaeli temsilcisi, bu sonuçla ilk puanlarını alarak üst tur için umutlarını sürdürdü. Kayserispor ise 6 puanla 2. sırada kaldı.

36. dakikada Darıca Gençlerbirliği'nde Sinan Turan'ın sağ kanattan kullandığı serbest atışta Selçuk Baştürk kale sahasının önünde yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

47. dakikada Darıca Gençlerbirliği farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan yapılan ortada kaleci Ahamada'nın çeldiği topu, Darıca Gençlerbirliği'nden Cafercan Aksu kafayla filelerle buluşturdu: 2-0

75. dakikada Kayserispor farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan Murat Duruer'in kullandığı serbest vuruşta Anıl Karaer, ceza sahasında kafayla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-1

Karşılaşma, Darıca Gençlerbirliği'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Kayserispor 2 yedekle sahaya çıktı

Kayserispor, Kocaeli deplasmanında sahaya sadece iki yedekle çıktı.

Birçok oyuncusunu bu maça getirmeyen Süper Lig temsilcisinin yedek kulübesinde kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım ile altyapı futbolcusu Kerim Can Güzeldal yer aldı.

Darıca Gençlerbirliği: 2 - Kayserispor: 1

Stat: Darıca İlçe

Hakemler: Volkan Bayarslan, Hakan Yemişken, Yusuf Bozdoğan

Darıca Gençlerbirliği: Gökhan Köstereli, Alper Tursun, Selçuk Baştürk, Cem Tosun, Cafercan Aksu, Sinan Turan, Gökhan Erdoğan (Dk. 67 Murat Can Bölükbaşı), İlyas Yılmazer, Abuzer Gaffar Toplu (Dk. 75 Serhan Yılmaz), Aziz Kızılgün, Gökhan Solak (Dk. 79 Metehan Yatkın)

Kayserispor: Ahamada, Anıl Karaer, Kubilay Sönmez, Furkan Yaman (Dk. 32 Kerim Can Güzeldal), Stevanovic, Murat Duruer, Mert Ilıman, Erdem Onur Beytaş, Devlet Karataş, Mert Özyıldırım, Mijailovic

Goller: Dk. 36 Selçuk Baştürk, Dk. 47 Cafercan Aksu (Darıca Gençlerbirliği), Dk. 75 Anıl Karaer (Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Kerim Can Güzeldal (Kayserispor), Dk. 53 Sinan Turan, Dk. 74 Gökhan Solak (Darıca Gençlerbirliği)