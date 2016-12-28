Podolski'ye Çin'den teklif var
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PODOLSKİ'YE ÇİN'DEN TEKLİF VAR

Podolski'ye Çin'den teklif var

Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Nazifoğlu, "Beijing Guoan'dan Podolski için gelen önemli bir teklif var." dedi.

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Geride kalan sezonun devre arasında Galatasaray'dan Burak Yılmaz'ı transfer eden Beijing Guoan, bu kez Lukas Podolski için kapıyı çaldı.

Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, yaptığı açıklamada, Beijing Guoan'dan Podolski için teklif aldıklarını doğruladı.

Çin ekibinin Lukas Podolski'yi kadrosuna katmak için kendilerine resmi bir teklif ilettiğini vurgulayan Nazifoğlu, "Beijing Guoan'dan Podolski için gelen önemli bir teklif var. Biz de bu teklifi değerlendiriyoruz. Transferin gerçekleşmesi oyuncuya bağlı." ifadelerini kullandı.

Nazifoğlu, Beijing Guoan'ın ne kadar bonservis bedeli önerdiğiyle ilgili bilgi vermezken, rakamın 7 milyon avro civarı olduğu öğrenildi.

"Ahmet Çalık alternatiflerimizden biri"

Levent Nazifoğlu, ara transfer döneminde ilgilendikleri oyunculardan birinin de Gençlerbirliği'nden Ahmet Çalık olduğunu aktardı.

Sarı-kırmızılı idareci, "Ahmet Çalık alternatiflerimizden biri. Gençlerbirliği Kulübü ile görüşmeler sürüyor. Eğer uygun bir bonservis bedeli olursa, düşüneceğiz." açıklamasında bulundu.

Öte yandan, transfer gündeminde adı geçen isimlerden Medipol Başakşehirli oyuncu Emre Belözoğlu ile ilgili bir tasarrufları bulunmadığını dile getiren Nazifoğlu, Beşiktaş'ın Aurelien Chedjou ile ilgilendiği yönündeki haberlerle ilgili olarak da kendilerine gelen bir teklifin olmadığını sözlerine ekledi.

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