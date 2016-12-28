İSMET TAŞDEMİR, ESKİ ÖĞRENCİSİNE KANCAYI TAKTI

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, geçen sene çalıştırdığı Kocaeli Birlikspor’dan eski öğrencisine kancayı taktı.

İlk yarıyı zirvede bitiren Ankaragücü’nde ibre, yeni transfer çalışmalarına döndü. Öncelikle transfer yasağına engel olan isimlerle anlaşmak zorunda olan Ankaragücü, bu sorunu aştıktan sonra prensip anlaşmasına vardığı futbolculara imza attırmak istiyor.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir’in verdiği transfer listesine göre hareket eden Başkent ekibinin yetkililerinin, Altınordu’nun etkili oyuncusu Sertaç Çam’a kancayı taktığı iddia edildi.

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir’in geçen sene çalıştırdığı Kocaeli Birlikspor’dan eski öğrencisi olan Sertaç Çam’ın Sarı-Lacivertli takımda forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir’in başarılı oyuncuyu takımında mutlaka görmek istediğini belirtirken, İzmir ekibi yetkililerinin bu transfer için takınacağı tutum önemli hale geldi. Ankaragücü yönetiminin, bu oyuncu için ısrarını gösterirken Altınordu'nun vereceği cevap, transferde kilit rol oynayacak.

24 yaşındaki orta saha oyuncusu Sertaç Çam, bu sene Altınordu formasıyla çıktığı 14 maçta 4 kez ağları havalandırdı. Geçen sene İsmet Taşdemir yönetimindeki Kocaeli Birlikspor’da ise çıktığı 35 maçta 9 gol atmayı başardı.

Bu transferde Ankaragücü mutlu sona ulaşır ise Sertaç Çam, geçen sene Kocaeli Birlikspor’da oynayan Cenk Kaplan ve Erhan Şentürk ile tekrar buluşma imkanı bulacak.