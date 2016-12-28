Galatasaray'da transfer harekatı!
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GALATASARAY'DA TRANSFER HAREKATI!

Galatasaray'da transfer harekatı!

Stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın gündeminde iki isim var.

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Galatasaray, Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki kaptanı Ahmet Çalık için başkent ekibiyle pazarlığa başladı. Sarı kırmızılıların diğer hedefi ise Fortuna Düsseldorf'da forma giyen Kaan Ayhan.

Serdar Aziz'in sakatlığı ve Afrika Kupası'na gidecek Chedjou'nun gözden çıkarılması sonrasında Galatasaray, transferde stoper bölgesine yoğunlaştı. Sarı kırmızılılar, yabancı stoperlerin yüksek maliyetleri nedeniyle, iki milli yıldıza yöneldi.

UEFA kısıtlaması nedeniyle 2 milyon avro transfer bütçesi olan Galatasaray, Ahmet Çalık için Gençlerbirliği'ne satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi götürerek, transferin maliyetinin bir sonraki sezonun bütçesinde yer almasını sağlamak istiyor.

Sarı kırmızılılar, Kaan Ayhan'ın kulübü ile görüşmelere başlarken, bu transfer için 1 milyon avro ayrıldığı öğrenildi.

Kaan Ayhan'ın aynı Ahmet Çalık gibi sözleşmesi, 2018 yılında sona eriyor.  

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