MERSİN BŞB'DE TRANSFER

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Mersin Büyükşehir Belediyespor, Tosyalı Toyo Osmaniyespor'da forma giyen Jamaika asıllı ABD'li pivot Aneika Henry'i renklerine kattı.

Genel menajer Melahat Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezon da Mersin Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen oyuncuyla sezon sonuna kadar anlaştıklarını söyledi.

Aneika Henry'nin sezona Tosyalı Toyo Osmaniyespor'da başladığını ifade eden Aydın, "Aneika, hem takımı hem de şehri biliyor. Bu yönden bir sıkıntı çekmeyecektir. Geçen sezon bizde başarılı bir performans sergilemişti. Yaptığımız bu transfer takıma katkı sağlayacak. Transfer hem oyuncumuza hem de takımımıza hayırlı olsun." diye konuştu.