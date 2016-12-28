SÜPER LİG'DE YAPRAK DÖKÜMÜ!

Spor Toto Süper Lig'in 16 haftalık ilk bölümünde 7 takım, teknik heyetinde değişiklik yaptı.

Ligin 16 haftalık bölümünde, Adanaspor, Akhisar Belediyespor, Antalyaspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Kayserispor ve Gaziantepspor, teknik direktörlerinde değişikliğe gitti.

Sezona İsmail Kartal yönetiminde başlayan Gaziantepspor, ligin en son teknik adam değiştiren takımı oldu. Kartal ile ligde 13 maça çıkan Gaziantep temsilcisi, art arda gelen mağlubiyetlerden sonra teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdı.

Kartal yönetiminde 13 maçta 11 puan toplayan ve kendisine 15. sırada yer bulan kırmızı-siyahlılar, 14. haftada sahaya teknik sorumlu Tahsin Tam yönetiminde çıktı.

Gençlerbirliği'nden ayrılan İbrahim Üzülmez ile anlaşan Gaziantepspor, Üzülmez yönetiminde çıktığı iki karşılaşmadan da yenilgiyle ayrıldı. Üzülmez'in teknik direktörlüğünde Çaykur Rizespor'a 2-1 kaybeden Antep ekibi, Beşiktaş'a ise 1-0 mağlup oldu.

- Adanaspor'da 2 değişiklik

Spor Toto Süper Lig'de ilk 16 haftalık bölümü 10 puanla son sırada bitiren Adanaspor, 2 kez teknik adam değiştirdi.

Sezona teknik sorumlu Eyüp Arın yönetiminde başlayan Adana ekibi, daha sonra takımı Hırvat teknik adam Krunoslav Jurcic'e emanet etti. Hırvat teknik adamla da yollarını ayıran Adanaspor, takımı son olarak A Milli Futbol Takımı'nın antrenörlerinden Levent Şahin'e teslim etti. Şahin, henüz yeni takımıyla lig maçına çıkmadı.

- Gençlerbirliği Özat ile çıkışa geçti

Gençlerbirliği, geçen sezon takımı emanet ettiği teknik direktör İbrahim Üzülmez'in yerine Ümit Özat ile anlaşma sağladı.

11. haftada Özat yönetiminde ilk maçına çıkan ve başarılı bir sürece giren başkent ekibi, 6 maçta topladığı 11 puanla önemli bir performansa imza attı.

Ümit Özat yönetiminde çıktığı ilk maçta Kayserispor'u 2-0 ile geçen Gençlerbirliği, daha sonra Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Adanaspor'u 2-0 yenen Ankara temsilcisi, ilk yarının lideri Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe'ye 3-0'lık skorla kaybeden Gençlerbirliği, ilk yarının son maçında ise sahasında Bursaspor'u 3-1 yendi.

- Kasımpaşa'dan Antalyaspor'a

Sezona Kasımpaşa'da başlayan ancak 3 hafta sonra takımdan ayrılan Rıza Çalımbay, 7. haftada bir diğer Süper Lig takımı Antalyaspor ile anlaştı.

Çalımbay yönetiminde çıktığı 10 maçta 20 puan toplayan Antalya temsilcisi, ligin ilk yarısını 22 puan ve averajla 9. sırada bitirdi.

Kasımpaşa ise Rıza Çalımbay'dan boşalan teknik direktör koltuğunu, Kemal Özdeş'e emanet etti. Özdeş yönetiminde 13 maça çıkan Kasımpaşa, hanesine 17 puan yazdırdı.

- Kafkas ile 17 puan

Akhisar Belediyespor, sezona teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde girerken, henüz 3. haftada teknik adam değişikliğine giden takımlar arasına girdi.

Tolunay Kafkas yönetiminde 14 maça çıkan Akhisar Belediyespor, bu periyotta 17 puan topladı ve devreyi 20 puanla 10. sırada tamamladı.

- Kutlu'nun yerine altyapı antrenörü

Kayserispor, sezona Hakan Kutlu ile girdikten sonra başarılı bir grafik gösteremedi.

Ligin ilk 13 haftasında Kutlu yönetiminde çıktığı karşılaşmalarda 9 puan toplayabilen Kayseri ekibi, takımı 14. hafta itibariyle altyapı sorumlusu Ertuğrul Seçme'ye teslim etti.

Kayserispor, Seçme yönetiminde çıktığı 3 karşılaşmada Atiker Konyaspor'a 1-0, Adanaspor'a 2-1 yenildikten sonra ilk yarının son haftasında sahasında Kardemir Karabükspor'u 2-0 mağlup etti.