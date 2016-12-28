Gençlerbirliği - Amed maçına Passolig ile girilecek..
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GENÇLERBİRLİĞİ - AMED MAÇINA PASSOLİG İLE GİRİLECEK..

Gençlerbirliği - Amed maçına Passolig ile girilecek..

Gençlerbirliği - Amed maçında kırmızı-siyahlı tribünlere kağıt bilet satışı olmayacak...

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Gençlerbirliği'nin Perşembe günü Amedspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasının maç biletleri belli oldu.

Tüm biletlerin 10 TL'den satılacağı karşılaşmaya Gençlerbirliği taraftarları sadece Passolig kartları ile giriş yapabilecek. Sezonluk kombinenin geçerli olmadığı karşılaşmada Gençlerbirliği tribünleri için kağıt bilet satışı olmayacak.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ayrıca Passolig kartı olmayan Amed tribünleri için ise kağıt bilet satışının yapılacağı belirtildi.

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