Fenerbahçe komşuya konuk oluyor
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FENERBAHÇE KOMŞUYA KONUK OLUYOR

Fenerbahçe komşuya konuk oluyor

Sarı-lacivertli basketbol takımı, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun ilk yarısının son maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımına konuk olacak.

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Basketbol THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun ilk yarısının son haftasında Fenerbahçe, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Atina'daki Barış ve Dostluk Salonu'nda 29 Aralık Perşembe günü oynanacak karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak.

Ligde geride kalan 14 haftada 9 kez kazanan ve 5 defa da yenilen alan sarı-lacivertliler, son maçında önemli bir galibiyet elde etti. Geçen yıl finalde kaybettiği son şampiyon Rusya'nın CSKA Moskova takımını deplasmanda uzatmalar sonunda 95-79 yenen sarı-lacivertliler, ilk yarıyı mutlu tamamlamak istiyor.

Yunan temsilcisi de Fenerbahçe gibi 9 galibiyet ve 5 yenilgi aldı. Olympiakos, Avrupa Ligi'nde son hafta Brose Bamberg'e deplasmanda farklı (82-68) mağlup oldu.

- 11. randevu

Fenerbahçe ile Olympiakos tarihlerinde 11. kez birbirlerine rakip olacak.

İki takımın THY Avrupa Ligi'ndeki maçlarında Fenerbahçe 4, Olympiakos ise 6 kez galip geldi. Son maçta gülen taraf ise Fenerbahçe olmuştu. Sarı-lacivertliler 2014-2015 sezonunda rakibini deplasmanda 73-64 yenmişti.

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