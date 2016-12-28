RIDVAN DİLMEN: "BABEL, MÜTHİŞ BİR TRANSFER"

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın ara transfer öncesi anlaşmaya vardığı Hollandalı futbolcu Ryan Babel ile ilgili "müthiş transfer" ifadesini kullandı.

Ryan Guno Babel, Sol açık mevkinde görev alan Surinam asıllı Hollandalı futbolcu. La Liga ekiplerinden Deportivo de La Coruña'de forma giymektedi

TRTSPOR'da yayınlanan "Futbolun Zirvesi" programında Levent Özçelik'in sorularını cevaplayan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, İspanya La Liga ekiplerinden Deportivo La Coruña'da forma giyen ve ara transfer öncesi Beşiktaş ile anlaşan Ryan Babel ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Babel için övgü dolu sözler kullanan Dilmen, "Müthiş bir transfer. Ben çok beğeniyorum. Beşiktaş'ın tam aradığı bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş, kanatlarda oynayan Olcay ve Kerim Frei'dan bu sezon yeterince verim alamadı. Babel transferi bu açıdan önemli..." şeklinde konuştu.

"Eto'o transferini Rıza hocaya sordum"

Son günlerde adı Beşiktaş ile geçen Antalyaspor’un yıldızı Samuel Eto’o transferini kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Rıza Çalımbay'a sorduğunu ifade eden Dilmen, "Hocayla konuştum. Antalyaspor, Eto'o'ya karşılık Necip Uysal ve Kerim Frei istemiş. Beşiktaş, Necip'i vermek istememiş. Kerim de Antalya'ya gitmek istememiş. Dolayısıyla Eto'o'nun Beşiktaş'a transferi şimdilik gözükmüyor. Trabzonspor Eto'o istiyor." dedi.