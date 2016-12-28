ŞENOL GÜNEŞ'TEN ETO'O CEVABI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor'u 2-0 yendikleri mücadelede, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Deneyimli teknik adam, son günlerde transferde adı Beşiktaş ile geçen Antalyaspor’un yıldızı Samuel Eto’o hakkındaki soru üzerine ise, “Ben bilmiyorum, ben de sizden öğrendim. İlgilenmiyorum. Oyuncuları tanıyorum ama uzak duruyorum. Kanaatlerimi asla söylemem; o iyi o kötü, giden o gelen o söylemeyeceğim. Yönetim kurulu karar verecek" dedi.

Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, üstün oynayan ve kazanmayı hak eden tarafın kendileri olduğunu belirterek, "Kupa maçıyla bu yılı kapattık. İki takım arasında kalite farkı normal, bu da sahaya ve skora yansıdı." dedi.

Skor ne olursa olsun gol atan ve attıran bir yapıda olmaları gerektiğini vurgulayan Güneş, "Rakibe az pozisyon verme alışkanlığını yakalamalıyız. Bu tip maçlar, az forma şansı yakalayan ve sakatlıktan çıkan oyuncuları görme fırsatı oluyor. Bu bakımdan güzel bir maç oldu." diye konuştu.

Sakatlıklarının ardından sahalara dönen Anderson Talisca ile Aras Özbiliz'i değerlendiren Güneş, "Talisca iştahlı görünüyor. Aras, donuk oynuyor. Genel yapısı öyle. Takım olarak iştahlı ve arzulu olmalıyız. Eksiğimiz o." şeklinde görüş belirtti.

Güneş'ten Eto’o yorumu: "Kanaatlerimi asla söylemem"

Deneyimli teknik adam, son günlerde transferde adı Beşiktaş ile geçen Antalyaspor’un yıldızı Samuel Eto’o hakkındaki soru üzerine ise şunları söyledi:

“Ben bilmiyorum, ben de sizden öğrendim. İlgilenmiyorum. Oyuncuları tanıyorum ama uzak duruyorum. Kanaatlerimi asla söylemem; o iyi o kötü, giden o gelen o söylemeyeceğim. Siz yazıyorsunuz, bunu yanlış buluyorum. Oyuncularla ilgili düşüncemi söylemeyeceğim. Yönetim kurulu karar verecek, ben tek başıma söyleyemem. Biz yönetimle zaten karşılıklı diyalog içindeyiz. Mevki de söyleyemem”

"Hedef daha iyi olmak"

İkinci yarıdaki beklentilerini aktaran Güneş, daha iyi olmayı hedeflediklerini dile getirdi. Takımının daha hızlı tempoda oynaması gerektiğini belirten Güneş, şöyle konuştu:

"Gol atan ve attıran, rakibi engelleyen bir oyun istiyorum. Oyunu kontrol edeceksiniz. Bugün Fatih Aksoy hata yaptı. Hoş göreceğim, diye bir şey yok. Acımasız bir rekabet var. Bir maç kaybettiğinizde her şey altüst oluyor. İkinci yarı daha iyi Beşiktaş olmasını düşünüyorum. Bizden beklenen şey, her rakibi yenen bir ekip. Sık sık ders çıkarıyorsak biz kötü öğrenciyiz. Çalışkan, iş yapan, iş bitiren bir takım olmak istiyoruz."

Güneş, 2017 yılına ilişkin verdiği mesajda ise "Acı günler geçirdik. Hepsinin geride kalmasını diliyorum. Umarım bir daha böyle kötü günler görmeyiz. 2017'nin ülkemize sağlık ve huzur getirmesini diliyorum, dünyaya da akıl vermesini diliyorum." ifadelerini kullandı.