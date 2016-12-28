BOLUSPOR TRANSFERİ DÜŞÜNÜYOR

Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldukları maçı, taktiksel anlamda neler yapabileceklerini görmeleri açısından önemsediklerini söyledi.

Çapa, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Türkiye Kupası maçlarında, sezon içinde az süre alan oyuncuların ve altyapıdaki futbolcuların durumunu görme fırsatı bulduklarını belirterek, "İlk maçta Bolu'daki hava şartlarının lehimize olduğu bir gerçek. Karşılaşma, bizim için sonuçtan ziyade taktiksel anlamda neler yapacağımızı görmek açısından önemliydi." dedi.

Transfer çalışmaları...

TFF 1. Lig'deki hedefleri konusunda görüşlerini aktaran Çapa, "Devre arasında belirli kararlar almamız gerekiyor. Yönetimle bazı şeyleri paylaştık. Sezon başındaki hedeften farklı yere geldik. Önce ilk altı, daha sonra da üst sıralar için hedef koymuştuk. Ligin ilk 13 haftalık bölümünde gösterdiğimiz performans, şehri de taraftarları da heyecanlandırdı. Yapacağımız transferlerle ve devre arası çalışmalarıyla lige hazırlanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.