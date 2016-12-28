Aras Özbiliz: "Hocamdan şans bekliyorum"
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ARAS ÖZBİLİZ: "HOCAMDAN ŞANS BEKLİYORUM"

Aras Özbiliz: "Hocamdan şans bekliyorum"

Beşiktaş'ta sakatlığı geçen ve Boluspor maçında forma giyen Aras Özbiliz, Güneş'ten şans bekliyor.

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Beşiktaş'ta sakatlığının ardından uzun bir süre sonra sahalara dönen futbolcu Aras Özbiliz, teknik direktör Şenol Güneş'ten forma beklediğini söyledi.

Beşiktaş'ın Boluspor'u 2-0 mağlup ettiği Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 4. maçının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Aras, şunları söyledi:

"Yılı iyi bir şekilde kapattığım için sevinçliyim. Taraftarlar benden formayı kapmamı bekliyor. Bunun bilincindeyim. Ben de hocamdan şans bekliyorum. Elimden geleni yapıyorum, herkesin bir şansı var, diye düşünüyorum. Elbette o şans bir gün gelecek. Şans gelince formayı kapacağım." 

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