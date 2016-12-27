"Ahmet Çalık için 5 milyon avro istiyoruz"
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"AHMET ÇALIK İÇİN 5 MİLYON AVRO İSTİYORUZ"

"Ahmet Çalık için 5 milyon avro istiyoruz"

Galatasaray'ın transfer çalışmalarında bulunduğu iddia edilen Ahmet Çalık için Gençlerbirliği'nden ilk açıklama geldi.

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Galatasaray'ın transfer çalışmalarında bulunduğu iddia edilen Ahmet Çalık için Gençlerbirliği'nden ilk açıklama geldi.

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, "3 gün içerisinde belli olur. Galatasaray'ın ilgisi varmış. Beni arayacaklarını söylediler. Tabii ki müzakere yaparız. Bizim tavrımız net. Parayı veren düdüğü çalar. Ahmet Çalık için 5 milyon Euro istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Ahmet Çalık için Gençlerbirliği'ne 1,2 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği ve oyuncunun da Galatasaray'da oynamak istediği kaydedildiği ileri sürüldü

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