Karabükspor'da transfer çalışmaları
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KARABÜKSPOR'DA TRANSFER ÇALIŞMALARI

Karabükspor'da transfer çalışmaları

Kardemir Karabükspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, teknik direktör Igor Tudor'un forvet isteğini yerine getirdiklerini, birkaç bölgeye daha transfer yapacaklarını söyledi.

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Kardemir Karabükspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, teknik direktör Igor Tudor'un forvet isteğini yerine getirdiklerini, birkaç bölgeye daha transfer yapacaklarını söyledi.

Gül, yaptığı açıklamada, lige yeni çıkmış bir takım olarak hedeflerinin çok yüksek olmadığını, ligde kalma hedefi için mücadele ettiklerini bildirdi.

Ligin ilk yarısında 18 puan toplayabildiklerini, hedeflerinin ise bunun 4 puan daha fazlası olduğunu anlatan Gül, "Son haftalarda hakemlerin de etkisiyle puan kayıpları yaşadık. İkinci yarıda bunun telafisini yapacak kalitemiz var. Takıma takviye yapılacak. Hocamız Tudor'un forvet isteğini hallettik. Birkaç bölgeye daha oyuncu bakıyoruz. Biliyorsunuz Shakhtar Donetsk'ten Yevhen Seleznyov'la anlaştık. Devre arası kampına katılacak. Kadro dışı bıraktığımız iki oyuncumuz var, Isaac Promise ve İshak Doğan. Isaac takımdan ayrıldı. İshak ile bir kez daha görüşeceğiz. Durumu ondan sonra netleşecek." şeklinde konuştu. 

- Antalya kampı

Tolga Gül, devre arasını Antalya'da kamp yaparak değerlendireceklerini belirtti.

Takımın 3 Ocak'ta toplanacağını ve 10 Ocak'a kadar Antalya'da kamp yapacağını aktaran Gül, daha sonra ilk iki maçlarının sahalarında olmasından dolayı çalışmaları Karabük'te sürdüreceklerini kaydetti.

 
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