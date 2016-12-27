Fenerbahçe ve Beşiktaş'a PFDK'dan ceza
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FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'A PFDK'DAN CEZA

Fenerbahçe ve Beşiktaş'a PFDK'dan ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Fenerbahçe ile Beşiktaş'a para cezası verdi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ziraat Türkiye Kupası maçlarındaki disiplin ihlalleri nedeniyle Fenerbahçe ile Beşiktaş'a para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nın Fenerbahçe'ye, Menemen Belediyespor karşılaşmasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle 30 bin lira para cezası uyguladığı belirtildi.

Beşiktaş'ın ise Boluspor müsabakasında yine taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından dolayı 15 bin lira para cezası aldığı aktarıldı.
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