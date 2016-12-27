SERDAR BOZKURT'TAN ESKİ BAŞKANINA SERT CEVAP!

Çorum Belediyespor ile yollarını ayıran Serdar Bozkurt'tan Çorum Belediyespor Başkanı Zeki Gül'e cevap geldi.

Çorum Belediyespor ile yollarını ayıran Serdar Bozkurt'tan Çorum Belediyespor Başkanı Zeki Gül'e cevap geldi.

Bozkurt yayınladığı basın açıklamasında, "Bu açıklamayı Çorum Belediyespor Kulübü Başkanı Zeki Gül'ün tarafıma karşı yapmış olduğu asılsız haberlere istinaden yapıyorum. Kızılcabölükspor müsabakasından sonra Kulüp menajeri Yetgin Özbey ile yaptığım görüşmede bu işin böyle gitmeyeceği kulüp ile oturup karşılıklı görüşerek bazı şartların yerine getirilmesi halinde görevi bırakacağımı ve bunu yönetime bu şekilde iletmesini söyledim. Pazartesi günü kulüp başkanı Zeki Gül,Futbol şube sorumlusu Okan Hergün ve kulüp menajeri Yetgin Özbey ile ayrılma şartlarını konuşmak üzere toplandık. Zeki Gül benden sezon başında verilen peşinatın yarısını kulübe vermem gerektiğini sadece içeride hak ettiğimiz bir maaşı verebileceklerini söyledi. Ben de içeride bir maaş alacağımız olduğunu, geçtiğimiz sezondan iki maaşımızın verilmediğini söyledim. Teknik heyette bulunan antrenör arkadaşlarımın hakkını da göz önünde bulundurarak herkesin bakmakla yükümlü olduğu bir ailesi bulunduğu ve önümüzde çalışmadığımız zamanlarda mağduriyet yaşamamak için kulüpten tarafımıza dört maaş ödenmesini talep ettim. Görüşmeden olumlu bir sonuç alamayarak ayrıldık. Bundan sonraki süreçte kulübe gittiğimizde başkanının talimatıyla tesisi terk etmemiz gerektiği, bundan sonra kulüp tarafından ayarlanan bir apartta kalacağımız tarafımıza bildirilmiştir. Bir gün sonra yapılacak olan antrenman yerini kendi kendine belirleyerek ve sanal alemde taraftarlar organize edilerek antrenmana gelmeleri ve şahsıma karşı tepki oluşturarak beni yıpratma çalışmalarına girmeye başlamıştır. Kulüple sözleşmeyi fesih etmediğimizden dolayı mecburen antrenmana katılma yükümlülüğümüz olduğu için ve antrenman yerini ve saatini belirleme yetkisi teknik sorumluya ait olduğundan dolayı antrenmanın kulüp tesislerinde bulunan fitness salonunda yapılacağını belirttim. Bu durumda futbolcularda kanunen teknik sorumluya uymak zorunda olduklarını fakat aksi durumda da yönetimin kendilerine zarar verebileceklerini düşündükleri için o gün antrenmana çıkmama kararı aldılar. Biz de bu durumu saygıyla karşılayarak ertesi günün programını asarak takımı dağıttık. Daha sonra Kulüp Başkanı Zeki Gül'ün takım kaptanını arayarak otobüse binip stada gelmezseniz hepinizin sözleşmesini yarın fesih ederim diyerek tehdit etmesi sonucu futbolcular mecburen antrenmana gitmek zorunda kalmışlardır. Sezon sonuna kadar bütün alacaklarımı ve takımın başında kalmak istediğim iftiralarını asla kabul etmiyorum ve bu iftiraları atıp beni itibarsızlaştırmaya çalışanlarla da Mahkeme-i Kübra'da hesaplaşacağımın bilinmesini istiyorum. Bu durumda karşılıklı oturup tekrar anlaşma yolu aramak yerine teknik heyetin kulübü terk etmesini istemek, antrenmana taraftarları organize ederek çağırmak ve tarafıma karşı protesto ettirmek, futbolcuları tehdit ederek antrenmana götürmek, hastalanan antrenör arkadaşlarımızı anlaşmalı hastaneye götürdüğümüzde hastaneye ismimiz verilerek onlarla işimiz bitmiştir ilgilenilmesin notu iletmek, kulüp malzemecilerine teknik heyete verdiğimiz malzemelerin hepsini geri alın yoksa maaşınızdan keserim demek, kulüpte antrenör arkadaşlarımızın eşyalarını kapının önüne konulması talimatını vermek, 2.lig ve 3.lig kulüp başkanlarının bulunduğu whatsApp grubuna yazarak Serdar Bozkurt ismini karalamak ve adımı para düşkünü teknik adam olarak çıkarmak, futbolcular ile toplantı yapıp 30 dk şahsım hakkında yalan iddialarda bulunmak vs. konuların etik değerlere ne kadar uyduğunun taktirini kamuoyuna bırakıyorum. Bundan sonra kamuoyuna bu konu ile ilgili hiçbir açıklama yapmayacağımı belirtmek istiyorum. Saygılarımla..." ifadelerini kullandı.