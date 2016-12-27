Ersan'ın çabası galibiyete yetmedi
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ERSAN'IN ÇABASI GALİBİYETE YETMEDİ

Ersan'ın çabası galibiyete yetmedi

NBA'de Ersan İlyasova'nın 17 sayı kaydettiği maçta Philadelphia 76ers, Sacramento Kings'e 102-100 yenildi.

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Ersan İlyasova'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, konuk olduğu Sacramento Kings'e 102-100 yenildi.

NBA'e 11 maçla devam edildi. Golden 1 Center'da Sacramento Kings'e konuk olan Philadelphia 76ers, rakibine 102-100 mağlup olarak üst üste 3. yenilgisini yaşadı.

Arka arkaya 4. galibiyetine ulaşan Batı Konferansı temsilcisi Sacramento Kings'te all-star basketbolcu DeMarcus Cousins, kaydettiği 30 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Ev sahibi ekipte Cousins dışında Rudy Gay 17, Ty Lawson da 12 sayıyla çift hanelere ulaşan diğer oyuncular oldu.

Bu sezon 23. yenilgisini yaşayan Philadelphia 76ers'ta milli oyuncu Ersan İlyasova, 32 dakika süre aldığı mücadeleyi 17 sayı, 4 ribaunt, 2'şer asist ve top çalmayla tamamladı. Doğu konferansı ekibinde Kamerunlu basketbolcu Joel Embiid'in 25 sayı, 8 ribauntluk performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

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