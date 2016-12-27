FENERBAHÇE KÖTÜ BAŞLADI, İYİ BİTİRDİ

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonuna tarihinin en kötü performansıyla başlayan Fenerbahçe, daha sonra toparlanarak şampiyonluk yarışında iddiasını ortaya koydu.

Süper Lig'in 16 haftalık ilk bölümünü deplasmanda Trabzonspor'u 3-0 yenerek tamamlayan sarı-lacivertliler, devre arasına mutlu girdi. İlk 3 haftada sadece 1 puan alan ve tarihinin en kötü başlangıcını yapan Fenerbahçe, sonraki 13 haftada yükselişe geçti. Son 13 haftada tek yenilgi yaşayan teknik direktör Dick Advocaat yönetimindeki takım, lider Medipol Başakşehir'in 5, ikinci Beşiktaş'ın 4, üçüncü Galatasaray'ın ise 2 puan gerisinde 4. sırada yer aldı ve ilk bölümü 31 puanla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, 16 haftada 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

En kötü sezon başlangıcı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonuna tarihinin en kötü performansıyla başladı.

Sezonun başlamasına bir hafta kala teknik direktör değişikliğine giden ve Vitor Pereira'nın yerine Advocaat'la çalışmaya başlayan sarı-lacivertliler, ilk 3 haftada adeta kabus gibi bir dönem yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda galibiyet elde edemeyip sadece 1 puan alan Fenerbahçe, 59. sezonu oynanan lig tarihinde kendi açısından en kötü başlangıcını yaptı.

Süper Lig'de 3. hafta sonunda küme düşme hattı olan 16. sırada yer alan Fenerbahçe, daha sonra toparlanmasına rağmen sezon başında yaşadığı kayıpların handikabını, zirvenin 5 puan gerisinde kalarak ödedi.

İlk 7 haftada 9, son 9 haftada 22 puan

Fenerbahçe, kötü başladığı sezonun ilk 7 haftasında sadece 9 puan topladı.

Bu sürede zirvenin 8 puan gerisinde 9. sırada bulunan sarı-lacivertli ekip, son 9 haftada ise 22 puanı hanesine yazdırdı. Bu sürede 5 puan yitiren Fenerbahçe, zirve yarışında iddiasını ortaya koydu.

Advocaat, Pereira'nın gerisinde kaldı

Teknik direktör Advocaat yönetimindeki Fenerbahçe, son haftalardaki çıkışına rağmen geçen sezonki performansını arattı.

Advocaat'ın Fenerbahçe'si, geçen sezon Pereira yönetimindeki takımdan 16. hafta itibarıyla 6 puan az topladı.

Pereira'nın teknik direktörlüğünde Fenerbahçe, geçen sezon 16 haftalık periyotta 37 puan elde etmiş ve lider Beşiktaş'ın bir puan gerisinde 2. sırada yer almıştı.

En golcü takım

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16 haftalık bölümünün en golcü takımı oldu.

Advocaat yönetiminde golcü bir kimlik ortaya koyan sarı-lacivertli takım, 16 haftada rakip fileleri 34 kez havalandırdı. Ligin ilk bölümünde sarı-lacivertliler, sadece Beşiktaş ve Antalyaspor'a karşı gol sevinci yaşayamadı.

Fenerbahçe, sezonun ilk bölümünde 3 maçta rakip filelere beşer gol gönderdi. Sarı-lacivertliler, deplasmanda Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor'u 5-1, sahasında ise Kardemir Karabükspor'u 5-0 mağlup etti.

Lens ön planda

Fenerbahçe'nin transferin son günlerinde İngiltere Premier Lig ekibi Sunderland'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcu Jeremain Lens, performansıyla ön plana çıktı.

Süper Lig'de 10 maçta forma giyen tecrübeli hücum oyuncusu, takımının attığı 10 gole doğrudan katkı yaptı. Fenerbahçe formasıyla ligde 2 gol sevinci yaşayan Lens, daha çok asistleriyle dikkati çekti. Lens, 7 asistle etkili bir hücum performansı sergilerken, Atiker Konyaspor karşısında da kazanılan ve golle sonuçlanan penaltıyı yaptıran oyuncu oldu.

Ligin ilk iki haftasını transferi gerçekleşmediği için kaçıran Lens, 4 maçta ise sakatlığı sebebiyle oynayamadı.

Savunma güven veriyor

Fenerbahçe, son haftalarda yakaladığı çıkışı savunmasına da yansıttı.

Lider Medipol Başakşehir'den (11) sonra Gençlerbirliği'yle ligin en az gol yiyen ekiplerinden biri olan sarı-lacivertliler, 12 kez kalesini gole kapatamadı.

Sarı-lacivertlilerin bu performansında savunma istikrarı ön plana çıktı. Sakatlık veya cezalı oyuncu olmadığı sürece Şener Özbayraklı, Martin Skrtel, Simon Kjaer ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluşan savunma dörtlüsünü bozmayan Advocaat, bunun meyvesini de aldı.

Fenerbahçe'de ayrıca takım kaptanı Volkan Demirel de sezonun ilerleyen haftalarıyla birlikte iyi bir performans ortaya koydu ve takımının aldığı başarılı sonuçlara katkı verdi.

Ligin 16 haftalık periyodunda maç kaçırmayan ve 90'ar dakika görev yapan deneyimli file bekçisi, son 9 müsabakanın 6'sında kalesinde gole izin vermedi.

Kadıköy'de 9 puan kaybetti

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonların aksine iç saha maçlarını oynadığı Ülker Stadı'nda kötü bir performans ortaya koydu.

Geride kalan sezon 17 iç saha maçında 14 galibiyet ve 3 beraberlik alan sarı-lacivertliler, bu sezon ise Kadıköy'de oynadığı 8 karşılaşmanın 4'ünde puan kaybetti.

Fenerbahçe, bu sezon iç sahada yaptığı söz konusu müsabakalarda 4 galibiyet alırken, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Geçen sezon sahasında sadece 6 puan kaybeden Fenerbahçe, bu sezon ise Kadıköy'de şimdiden 9 puan yitirdi.

Deplasmanda daha başarılı

Fenerbahçe'nin iç sahaya oranla deplasman karnesi daha iyi oldu.

Deplasmanda da 8 maç yapan sarı-lacivertliler, 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 16 puan aldı. Dış sahada lider Medipol Başakşehir'den sonra bu alanda en başarılı ekip unvanını alan sarı-lacivertliler, deplasmanda etkili bir hücum performansı da sergiledi.

Fenerbahçe, dış sahada oynadığı 8 maçta 18 kez rakip fileleri havalandırdı.

Süper Lig'de liderliğe hasret

Fenerbahçe, 37 haftadır Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturamıyor.

Ligde son şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda yaşayan Fenerbahçe, 37 haftadır liderlik koltuğuna hasret kaldı. Sarı-lacivertliler, son olarak geçen sezonun 13. haftasında ligin zirvesinde yer almıştı.

İki futbolcu kadro dışı

Fenerbahçe'de Süper Lig'in ilk yarısında iki futbolcu kadro dışı kaldı.

Teknik direktör Advocaat'ın isteği doğrultusunda ligin 15. haftasından önce Gregory van der Wiel ile Emmanuel Emenike, yönetim tarafından süresiz kadro dışı bırakıldı. Advocaat, bu iki futbolcuya kulüp bulmaları gerektiğini söyledi.

İlk yarı maçları

Fenerbahçe'nin ligin 16 haftalık ilk bölümünde oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle:

1. Hafta: Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-0

2. Hafta: Fenerbahçe-Kayserispor: 3-3

3. Hafta: Fenerbahçe-Bursaspor: 0-1

4. Hafta: Kasımpaşa-Fenerbahçe: 1-5

5. Hafta: Fenerbahçe-Gaziantepspor: 2-1

6. Hafta: Osmanlıspor-Fenerbahçe: 1-1

7. Hafta: Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: 1-1

8. Hafta: Atiker Konyaspor-Fenerbahçe: 0-1

9. Hafta: Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor: 5-0

10. Hafta: Akhisar Belediyespor-Fenerbahçe: 1-3

11. Hafta: Fenerbahçe-Galatasaray: 2-0

12. Hafta: Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 1-5

13. Hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş: 0-0

14. Hafta: Antalyaspor-Fenerbahçe: 1-0

15. Hafta: Fenerbahçe-Gençlerbirliği: 3-0

16. Hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe: 0-3