15'lik Gaziantepli gol attı!
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15'LİK GAZİANTEPLİ GOL ATTI!

15'lik Gaziantepli gol attı!

Gaziantepspor'un 1 Ocak 2001 doğumlu oyuncusu Serkan Bakan, Ziraat Türkiye Kupası maçında oyuna sonradan girerek gol kaydetti.

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Gaziantepspor'un 1 Ocak 2001 doğumlu oyuncusu Serkan Bakan, Ziraat Türkiye Kupası maçında oyuna sonradan girerek gol kaydetti.

Gaziantepspor ile 11 Ocak 2016'da profesyonel sözleşme imzalayan 15 yaşındaki oyuncu, 2015-16 sezonunda tek bir maça sonradan girmişti. Serkan, Gaziantepspor'un sahasında Trabzonspor'u 2-0 yendiği kupa maçında son 14 dakika şans bulmuştu.

Genç oyuncu, Gaziantepspor'un deplasmanda Kıkrkalrelispor'u 4-0 yendiği maçın 81. dakikasında Kolar'ın yerine oyuna dahil olurken; 83. dakikada takımının 4. golünü kaydetti. Serkan böylece A takım seviyesinde kariyerinin ilk golünü de atmış oldu.

 
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