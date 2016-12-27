GALATASARAY'DAN GENÇLERBİRLİĞİ'NE KOMİK TEKLİF

Serdar Aziz'in sakatlığı sonrasında mutlak bir stoper transferi yapma kararı alan Galatasaray, başarılı oyuncu Ahmet Çalık için Gençlerbirliği Kulübü'nün kapısını çalmaya hazırlanıyor
Galatasaray, Ahmet Çalık için Gençlerbirliği Kulübü'ne 1.2 milyon Euro bonservis bedeli teklif etmeye hazırlandı.
Gençlerbirliği'ne Milli oyuncu için henüz teklif ulaşmazken, kulüp yetkililerinin daha yüksek bir bonservisi bedeli belirlediği öğrenildi.
Ahmet Çalık'ın 2018 yılına kadar Gençlerbirliği ie sözleşmesi bulunuyor.
İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.