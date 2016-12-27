Galatasaray'dan Gençlerbirliği'ne komik teklif
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GALATASARAY'DAN GENÇLERBİRLİĞİ'NE KOMİK TEKLİF

Galatasaray'dan Gençlerbirliği'ne komik teklif

Gençlerbirliği'nin Milli stoper oyuncusu Ahmet Çalık için Galatasaray yetkilileri teklifte bulunmaya hazırlanıyor

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Serdar Aziz'in sakatlığı sonrasında mutlak bir stoper transferi yapma kararı alan Galatasaray, başarılı oyuncu Ahmet Çalık için Gençlerbirliği Kulübü'nün kapısını çalmaya hazırlanıyor

Galatasaray, Ahmet Çalık için Gençlerbirliği Kulübü'ne 1.2 milyon Euro bonservis bedeli teklif etmeye hazırlandı.

Gençlerbirliği'ne Milli oyuncu için henüz teklif ulaşmazken, kulüp yetkililerinin daha yüksek bir bonservisi bedeli belirlediği öğrenildi.

Ahmet Çalık'ın 2018 yılına kadar Gençlerbirliği ie sözleşmesi bulunuyor.

İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.
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2
GB
27 Aralık 201616:55
Pazar kurulmuş bir kere. Galatasaray zaten daha fazlasını veremez, hatta bu sembolik bedeli bile zamanında ödeyemez.
1
orhan
27 Aralık 201616:31
durmak yok satmaya devam!...
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