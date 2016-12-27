Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. hafta sonuçları
﻿
Site İçi Arama
﻿

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 4. HAFTA SONUÇLARI

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. hafta sonuçları

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. hafta heyecanı yaşanıyor.

161 Okunma

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. hafta heyecanı yaşanıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre kupada 4. hafta maçları bu hafta oynanıyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. haftasında alınan sonuçlar:

27 Aralık Salı:

Anagold 24 Erzincanspor-Elazığspor: 3-2

14.00 Kırklarelispor-Gaziantepspor (Kırklareli Atatürk)

16.30 Sivasspor-Yeni Amasyaspor (Sivas Yeni 4 Eylül)

18.30 Çaykur Rizespor-Sancaktepe Belediyespor (Çaykur Didi)

20.30 Beşiktaş-Boluspor (Vodafone Arena)

28 Aralık Çarşamba:

12.00 Darıca Gençlerbirliği-Kayserispor (Darıca İlçe)

14.30 İnegölspor-Kasımpaşa (İnegöl İlçe)

16.00 Atiker Konyaspor- Gümüşhanespor (Konya Büyükşehir Belediye)

17.00 Akhisar Belediyespor-Ümraniyespor (Manisa 19 Mayıs)

18.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Bornova)

20.30 Tuzlaspor-Galatasaray (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

29 Aralık Perşembe:

14.30 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler (Ankara 19 Mayıs)

16.00 Şanlıurfaspor-Osmanlıspor (Şanlıurfa GAP Arena)

16.30 Bursaspor-Aydınspor 1923 (Bursa Büyükşehir Belediye)

18.00 Kızılcabölükspor-Trabzonspor (Denizli Atatürk)

20.30 Fenerbahçe-Menemen Belediyespor (Ülker)  

ETİKETLER
Serdar Bozkurt'tan eski başkanına sert cevap!
2
Galatasaray'dan Gençlerbirliği'ne komik teklif
TED Ankara Kolej, en kötü başlangıç rekoruna koşuyor
Akdaş: Üzülmez kendini dev aynasında zannediyordu...
Cavcav'dan Özat'a övgü
1
Serdar Gürler: "Gençlerbirliği'nde yeniden doğdum"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿