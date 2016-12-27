BEN ARFA'NIN DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİĞİ!

Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar kiralayacağı iddia edilen Fransız yıldız Hatem Ben Arfa, son iki sezonki istatistiği ile dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar kiralayacağı iddia edilen Fransız yıldız Hatem Ben Arfa, son iki sezonki istatistiği ile dikkat çekiyor.

Bu sezon Paris Saint Germain formasıyla istediği şansları yakalayaman ve henüz ligde gol atamayan Ben Arfa, Nice dönemindeki performasının katkısıyla, son iki sezonda Avrupa'nın 5 büyük liginde en çok gol atan 3. orta saha oyuncusu konumunda.

Nice ve Paris Saint Germain döneminde ligde toplam 48 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu, 17 gol kaydetti.

Ben Arfa'yı geride bırakan isimler ise Premier League'de forma giyen iki Afrikalı; Riyad Mahrez ve Sadio Mane.

Mane, Southampton ve Liverpool formaları altında çıktığı 53 maçta toplam 19 gol kaydetti ve bu alanda 2. sırayı elde etti.

Leicester city'nin şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Mahrez ise, 55 maçta toplam 20 gol kaydederek bu alanda ilk sırada yer aldı.

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