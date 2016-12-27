FENERBAHÇE, TRABZON'A KALESİNİ KAPATTI

Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-0 yenerek Spor Toto Süper Lig'in 16 haftalık ilk bölümünü moralli kapattı.

Süper Lig'in ilk 3 maçında 1 puan toplayarak tarihinin en kötü sezon başlangıcını yapan sarı-lacivertli ekip, daha sonra gösterdiği performansla çıkış yakaladı. Ligde ilk yarının son haftasında Trabzonspor'a konuk olan Fenerbahçe, mücadeleyi Jose Fernandao, Moussa Sow ve Jeremain Lens'in golleriyle 3-0 kazandı.

Fenerbahçe, bu sonuçla 16 maç sonunda 9. galibiyetine ulaştı. Sezonun ilk yarısında 9 galibiyetin yanı sıra 4 beraberlik ve 3 yenilgi alan sarı-lacivertli takım, sezonun 16 haftalık ilk bölümünü 31 puanla, lider Medipol Başakşehir'in 5, ikinci Beşiktaş'ın 4, üçüncü Galatasaray'ın 2 puan gerisinde, dördüncü sırada tamamladı.

- Sow, 7 gole ulaştı

Fenerbahçe'nin Senegalli futbolcusu Sow, bu sezonki 7. golünü attı.

Bu sezon daha önce Kasımpaşa, Çaykur Rizespor (3), Gençlerbirliği (2) maçlarında fileleri havalandıran Sow, Trabzonspor maçında sarı-lacivertli takımın 2. golünü atarak ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltti.

Müsabakayı 1 gol, 1 asistle tamamlayan Hollandalı Lens ise sarı-lacivertli formayla Süper Lig'deki 2. golünü kaydetti.

Brezilyalı golcü Fernandao ise 15. haftadaki Gençlerbirliği maçının ardından Trabzonspor karşılaşmasında da gol atarak ligdeki gol sayısını 2'ye çıkardı.

- Trabzonspor'a 15 maçtır kaybetmiyor

Fenerbahçe, Trabzonspor'a 14'ü Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere son 15 resmi müsabakada yenilmedi.

Rakibi karşısında resmi maçlarda son kez 2010-2011 sezonunun ilk yarısında, 23 Ağustos 2010 tarihinde evinde 3-2'lik sonuçla mağlup olan sarı-lacivertli takım, daha sonraki 15 resmi karşılaşmadan 10 galibiyet, 5 beraberlik çıkardı.

- Trabzonspor'a karşı kalesini kapattı

Sarı-lacivertli ekip, uzun süredir kaybetmediği rakibi karşısında son 9 maçta gol dahi yemedi.

2011-2012 sezonunda, 6 Mayıs 2012 tarihinde Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda deplasmandaki maçta rakibini 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, daha sonra oynadığı 9 müsabakada Trabzonsporlu futbolculara gol izni vermedi. Sarı-lacivertliler, bu maçlarda rakip filelere 15 gol attı.

Bu arada, taraflar arasındaki son 8 maçın 4'ü golsüz bitti.

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Süper Lig'de yapılan son 9 maçın sonuçları şöyle: