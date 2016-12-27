Amatör maçta evlenme teklifi
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AMATÖR MAÇTA EVLENME TEKLİFİ

Amatör maçta evlenme teklifi

Arif Rişmanlıoğlu, tribünde kendisini izleyen kız arkadaşı Merve Çoban'a sürpriz evlilik teklifi yaptı.

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Osmaniye'de oynanan amatör maçta Toprakkale Gençlerbirliği futbolcusu Arif Rişmanlıoğlu, tribünde kendisini izleyen kız arkadaş Merve Çoban'a sürpriz evlilik teklifi yaptı.

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