Karşıyaka'da Tolungüç dönemi bitti
﻿
Site İçi Arama
﻿

KARŞIYAKA'DA TOLUNGÜÇ DÖNEMİ BİTTİ

Karşıyaka'da Tolungüç dönemi bitti

Karşıyaka'da Soner Tolungüç dönemi sona erdi

232 Okunma

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç ile yollar ayrıldı.

Karşıyaka Spor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, karşılıklı olarak anlaşılan Tolungüç ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Tolungüç'e, bugüne kadar gösterdiği emeklerden dolayı teşekkür edilen açıklamada, kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

Soner Tolungüç ise yaptığı açıklamada, sezonun ilk devresinde saha dışı etkenler sebebiyle puan kaybı yaşamalarına rağmen devreyi hedefledikleri şekilde kapattıklarını belirtti.

Başarı için omuz omuza, birlik ve beraberlik içinde mücadele etmek gerektiğini vurgulayan Tolungüç, "Teknik heyetim ve ben, tüm özverimizle hiçbir maddi çıkar gözetmeden mevcut durumda elimizden gelen daha fazla bir şey olmayacağını gördüğümüz ve aileme zaman ayıramadığım için sizlerden affınıza sığınarak uzaklaşıyorum." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER #Karşıyaka
3
Türk futbolunun büyük stat hamlesi
Pınar Karşıyaka - Galatasaray Odeabank maçı ardından
Gergin maç Pınar Karşıyaka'nın!
"Hedef, 2. ve 3. Lig maçlarının canlı yayınlanması"
Pınar Karşıyaka tazminattan kurtuldu
Pınar Karşıyaka 3. sıraya geriledi
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿