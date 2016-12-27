ADVOCAAT'TAN BEN ARFA AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Teknik Direktörü, transfer iddialarıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Trabzonspor'a karşı alınan 3-0'lık galibiyeti yorumlayan Dirk Advocaat, ''Hemen hemen maçın tümünü kontrol ettik. Güzel goller attık ve bu akşam kazanmayı hak ettik. Takımım bugün iyi oynadı. Eğer bir oyuncuyu getiriyorsam bir sebebi vardır. Bugün de Lens işini yaptı ve çok iyi performans sergiledi. Onun için mutluyum.'' dedi.

Transferle ilgili de konuşan tecrübeli teknik adam, ''Takımı geliştirmeye çalışıyoruz, mümkün olursa Ocak'ta transfer yapabiliriz. Tabii kimin gideceğine de bağlı. Belki bazı oyuncular takımdan ayrılacak, kiralık gidenler de olacak ama genel olarak neyin uygun olduğuna bağlı transfer.'' dedi.

Ben Arfa'yla ilgili soruyu da cevaplayan Advocaat, "Onun gibi birçok isim duyuyorum. Manchester City'nin sağ bekini çok fazla okudum. 2-3 oyuncu almak istiyoruz ancak bunları oturup konuşacağız. Herkesin ortak kararı olması gerekiyor. Transferde önemli olan oyuncunun gelmek isteyip istemediğidir." dedi.

İlk yarının bitmesinin ardından sezonun geneline de değinen Advocaat, ''Bence takımımız ligin ilk yarısında iyi bir iş çıkardı. Sadece ilk dönemde iyi değildik. 12 maçta sadece bir kez yenildik fakat ilk üç maçta sadece bir puan almışız, bu büyük bir sorun. Ancak oradan sonra iyi bir iş yaptık. Türkiye Ligi zorlu bir lig ve iyi mücadele etmeye çalışıyoruz.'' ifadelerini kullandı.