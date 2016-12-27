Serdar Gürler: "Gençlerbirliği'nde yeniden doğdum"
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SERDAR GÜRLER: "GENÇLERBİRLİĞİ'NDE YENİDEN DOĞDUM"

Bursaspor karşısında adeta yıldızını tekrar parlatan Serdar Gürler, maç sonunda Klasspor mikrofonlarına konuştu.

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İlk yarının son maçında Gençlerbirliği, üstün bir oyunla Bursaspor’u 3-1 yendi. Bu karşılaşmada adeta yıldızlaşan Serdar Gürler, 2 gol ve 1 asist ile maçı tamamladı.

Başarılı oyuncu Serdar Gürler, maç sonunda Klasspor mikrofonlarına duygularını anlattı.

İki gol  ve bir asist ile oynamanın gurur verdiğini belirten Serdar Gürler, “Bugün bütün takım çok iyi oynadı. Bugün şans da yanımdaydı. İyi bir futbol sergiledim. Allah’a çok şükür.” yorumunu yaptı.

"İrfan Can, kardeşim gibiydi"

Devre arasına moralli gittiklerini söyleyen Serdar, “Böyle oynadığımız sürece sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Bu soğuğa rağmen taraftarlarımız buraya kadar gelip bizi desteklediler. Onlara teşekkür ederiz.” dedi.

İrfan Can’ın Başakşehir’e transfer olmasını da değerlendiren yıldız oyuncu, “İrfan benim kardeşim gibiydi. İrfan’ın takımdan ayrılmasına hem sevindim  hem de üzüldüm. İrfan’ın Başakşehir’de mutlu olmasını ve daha iyi yerlere gelmesini istiyorum. Bu maçta İrfan’ın eksikliğinde zorlanacağımı düşünüyordum ama başka oyuncular devreye girdi ve bana asist yaptı. Bizim takım, birlik ve bütünlüğünü devam ettirdiği sürece asist yapmak ve gol atmak sorun olmaz.” diye konuştu

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Gençlerbirliği çok farklı benim için..

Sezon sonunda sözleşmesinin biteceğinin hatırlatılması üzerine konuşan Serdar Gürler, henüz yönetimle bu konuyu konuşmadıklarını ifade etti.

Serdar Gürler sözlerine şöyle devam etti:

“Ben futboluma odaklanıyorum. Her şey olacağına varır. Sezon sonunda Gençlerbirliği ile sözleşmeyi uzatmak isterim. Başka kulüp olur mu onu sonra düşünürüz. Ben buradan para kazanıyorum. Yüreğimi vererek oyunumu oynuyorum. Burada yeniden doğdum ve yeniden oldum. Burası benim için her zaman farklı olacak. Gönlüm burada devam etmek yönünde. Şimdiye kadar yönetimden bir teklif gelmedi. “

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