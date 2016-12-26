ANKARAGÜCÜ, AHMET YAZAR İLE YOLLARI AYIRDI

Ankaragücü, sezon başında Dardanelspor'dan kiraladığı Ahmet Yazar ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı bildirildi.

Ankaragücü, sezon başında Dardanelspor'dan kiraladığı Ahmet Yazar ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı bildirildi.

Oyuncu ile yolların neden ayrıldığı açıklanmazken, genç futbolcu Ahmet Yazar'a yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür edildi.

Sarı-Lacivertli ekip, seyircili ilk maç olan 1461 Trabzon'u 6-2 yendiği maçta Ahmet Yazar'ın attığı gol, güne damga vurmuştu. Kendi yarı sahasından aldığı top sonrasında çalımlarla ceza alanının içine kadar yönelen oyuncu, topu kalecinin solunda filelerle buluşturmuştu. Atılan bu gol, camia tarafından sezonun golü olarak nitelendirilmişti.

21 yaşındaki oyuncu, Ankaragücü formasıyla 7 lig ve 1 Türkiye Kupası karşılaşmasına çıkmıştı. Bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.