ÖNCE LAKTAT TESTİ DAHA SONRA ISINMA ÇALIŞMASI

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya’da sürdüren Ankaragücü, bugün sabah saatlerinde laktat testine girdi. Akşam ise yaptığı idmanla çalışmalarını sürdürdü.

Foto Albümü Önce laktat testi daha sonra ısınma çalışması 9 FOTO

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya’da sürdüren Ankaragücü, bugün sabah saatlerinde laktat testine girdi. Akşam ise yaptığı idmanla çalışmalarını sürdürdü.

Egzersiz sırasında sporcunun kanındaki laktik asit seviyesinin takip edilerek sporcunun kondisyon durumunun ve dayanıklılık kapasitesinin belirlenmesini sağlayan bir test olan laktat testi takımdaki tüm oyunculara uygulandı.

Sabah laktat testine giren ekip, akşam ise Teknik Direktörümüz İsmet Taşdemir yönetiminde ısınma hareketleri ile antrenmana başladı.

Daha sonra pas ve orta çalışması yapan takımımız, antrenmanın son bölümünde dar alanda iki grup halinde çift kale maç gerçekleştirdi.

Ankaragücü, kamp döneminin ilk hazırlık maçını yarın saat 18.00’de Ankarademirspor ile yapacak. Kamp süresince üç hazırlık maçı daha oynayacak olan Sarı-Lacivertli ekibin hazırlık maçı takvimi şu şekilde;

29 Aralık 2016 Keçiörengücü,

3 Ocak 2017 Pendikspor

5 Ocak’ta 2017 Hacettepespor

Kampla ilgili açıklamalarda bulunan teknik direktör İsmet Taşdemir,” Antalya kampının oldukça verimli geçtiğini” söyledi. Ligin ikinci yarısına yoğun bir tempoda hazırlandıklarını belirten Taşdemir,” Çalışmalarımızda oyuncularımızın hırsı, istek ve arzuları beni memnun ediyor. İyi bir kamp süreci ile birlikte eksiklerimizi tamamlayarak ligin ikinci yarısına hazır hale gelmeyi planlıyoruz” dedi.