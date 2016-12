HAMZAOĞLU'NDAN İSTİFA SİNYALİ!

Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu kendileri için önemli bir maçı kaybettiklerini belirtti.

Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu kendileri için önemli bir maçı kaybettiklerini belirtirken, "Bize güvenen ve beraber yola çıktığımız insanlar var. Onlara saygımdan susuyorum yoksa kararımı çoktan vermiş durumdayım. Yarın oturup yönetimimiz ve başkanımızla konuşacağız" ifadesini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Gençlerbirliği'nin Bursaspor'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hamzaoğlu, maça iyi ve kontrollü başladıklarını belirterek, "Hem bizim hem rakibin hataları oldu. Ofsayttan bir golle geri düştük. Eşitliği sağladık ve ikinci yarıda biraz daha üstüne koyarak galibiyetle ayrılmayı düşündük. 2-1'den sonra oyun koptu. Oyuncularım da oyundan düştü ve mağlup olduk. Gençlerbirliği, haftalardır çıkıştaydı, bugün de iyi bir şekilde noktaladılar" diye konuştu.



Bursaspor taraftarının gösterdiği tepkiye de değinen Hamzaoğlu, şöyle devam etti:

"Bazı şeyleri anlatmak istemedik bugüne kadar, ama artık söylemekte sakınca görmüyorum. Geçen sene geldiğimizde takımı 15 puanla aldık. Oradan aldık ve geçen sene iyi bir yerde bitirdik. Bu sene her şeyi önümüze koyduğumuz zaman ödenmesi gereken borçlar olduğunu gördük. Biz ve oyuncularımız alacaklarımızdan vazgeçtik, fedakarlık yaptık. Bizden önce yapılan borçları ödedik ki kulübümüz ayakta dursun. Bu seneyi geçiş senesi olarak söyledik. Amacımız oyuncu kazanmak ve daha düşük maliyetli oyuncularla ligi iyi bir yerde bitirmekti. Kendimize ilk 5'i hedef koymuştuk, bunu yakalamasak da bize kimse başarısız diyemez. Bu hedefin de şu an itibariyle yakınındayız. İkinci yarıda yine emin adımlarla bu hedefi yakalayacağımızı düşünüyoruz"



Geldikleri günden beri kendilerine ve oyuncularına yapılan tepkileri hatırlatan Hamzaoğlu, "Buraya Bursaspor taraftarı için geldim. Beni hepiniz Galatasaraylı olarak tanıyorsunuz, buradan vurmaya çalıştılar. Birbirini seven çok iyi bir takımımız var. Şu anda bazı şeyleri söyleyemiyorsam, biraz daha düşünerek konuşmak istediğim içindir. Bize güvenen ve beraber yola çıktığımız insanlar var. Onlara saygımdan susuyorum yoksa kararımı çoktan vermiş durumdayım. Yarın oturup yönetimimizle ve başkanımızla konuşacağız. Başkanımızı da bu kulüp için yaptıklarından dolayı tebrik etmek lazım. Herkes canla başla çalışıyor, demek ki bu yeterli olmuyor. Kimsenin yıpranmaması lazım" şeklinde konuştu.



Teknik direktörlerin başka şeylerin bedelini ödemeye alışık olduğunu kaydeden Hamzaoğlu, "Hakemler hata yapıyor, eski yönetimler yanlış transfer yapıyor, görevden biz alınıyoruz. Kendi alacaklarımızdan fedakarlık ediyoruz, bedelini yine biz teknik adamlar ödüyor. Burada bir gerçek var ki önemli olan kulübün yıpranmaması. Bu kulüpler yaşadığı sürece bizler varız. Biz engel teşkil ediyorsak, aradan çekiliriz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadesini kullandı.



Hamzaoğlu, video hakem uygulamasıyla ilgili sorulan bir soruyu şöyle yanıtladı:

"Doğru bir şekilde oturtulursa yararlı olabilir. Hatalar en aza indirgenir. Dışarıdan başka bir hakem, izledikten sonra kulaklıkla hakeme bildirebilir. Çok daha kısa sürede yapılabilir ancak futbolun ruhunu öldürmemek lazım. Hata, futbolun içinde olan bir unsur, futbol hatalarıyla güzel"