Trabzonspor 0 - Fenerbahçe 3
Spor Toto Süper Lig 16. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe Hüseyin Avni Aker Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Fenerbahçe 3-0 kazandı.
Trabzonspor: Onur Kıvrak, Jan Durica, Uğur Demirok, Mustafa Akbaş, Zeki Yavru, Yusuf Erdoğan, Okay Yokuşlu, Mehmet Ekici, Fabian Castillo (62' Güray Vural), Ogenyi Onazi (46' Yusuf Yazıcı), Dame N'doye
Teknik Direktör: Kazım Ersun Yanal
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Fenerbahçe: Volkan Demirel, Simon Kjaer, Roman Neustadter, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Moussa Sow (71' Aatif Chahechouhe), Jeremain Lens (84' Salih Uçan), Josef De Souza, Mehmet Topal, Alper Potuk (71' Ozan Tufan), Fernandao
Teknik Direktör: Dirk Nicolaas Advocaat
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan, Tolga Özkalfa
Goller: DK 29: Fernandao (Fenerbahçe), DK 40: Moussa Sow (Fenerbahçe), DK 67: Jeremain Lens (Fenerbahçe)
Sarı Kartlar: DK 21: Mehmet Topal (Fenerbahçe), DK 35: Roman Neustadter (Fenerbahçe), DK 48: Fernandao (Fenerbahçe), DK 59: Dame N'doye (Trabzonspor), DK 68: İsmail Köybaşı (Fenerbahçe), DK 90: Uğur Demirok (Trabzonspor)
Kırmızı Kart: DK 27: Yusuf Erdoğan (Trabzonspor)
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