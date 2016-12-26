Gençlerbirliği - Bursaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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GENÇLERBİRLİĞİ - BURSASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Gençlerbirliği - Bursaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Spor Toto Süper Lig 16. haftasında Gençlerbirliği ile Bursaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Gençlerbirliği - Bursaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:00'da başlayacak Gençlerbirliği - Bursaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig 16. Haftasında Ankara 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mete Kalkavan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Ankara 19 Mayıs

Gençlerbirliği: Per Johannes Hopf, Ahmet Oğuz, Ahmet Yılmaz Çalık, Sıarheı Palıtsevıch, Uğur Çiftçi, Selçuk Şahin, Kamal Issah, Abdul Rahman Khalılı, Aydın Karabulut, Serdar Gürler, Vedat Murıç

Teknik Direktör: Ümit Özat

Bursaspor: Harun Tekin, Merter Yüce, Crıstobal Andres Jorquera Torres, Pablo Martın Batalla, Rıcardo Wıllıam Faty, Kubilay Kanatsızkuş, Erdem Özgenç, Aziz Eraltay, Ertuğrul Ersoy, Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, Deniz Yılmaz

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Hakem: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Süleyman Özay, Abdulkadir Bitigen

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