YENİMAHALLE'NİN 'MELEKLERİ' TATİLE ÇIKTI!

Hentbol Bayanlar Süper Ligi'nin son şampiyonu Yenimahalle Belediyespor, Spor Toto Bayanlar Süper Ligi 2016-2017 sezonunun ilk yarısını yenilgisiz lider tamamladı.

Foto Albümü Yenimahalle'nin 'Melekleri' tatile çıktı! 12 FOTO

Hentbol Bayanlar Süper Ligi'nin son şampiyonu Yenimahalle Belediyespor, Spor Toto Bayanlar Süper Ligi 2016-2017 sezonunun ilk yarısını yenilgisiz lider tamamladı. Ligin ilk yarısının son maçında Üsküdar Belediyespor'u konuk eden Ankara temsilcisi mücadelen 37-25 galip ayrılarak bu sezon ligde çıktığı 13 maçın hepsini kazanarak devre arasına lider girdi.

Yenimahalle'nin gururu Altın Kanatlı Melekler bu sezon fırtına gibi esiyor. Play-offların kalktığı sezonda farkını ortaya koyan melekler karşılaştıkları tüm rakiplerini devirirken, ikinci yarı için önemli bir avantaj yakaladı. Mücadeleye Anna, Sabiha, Sokac, Olga, Kati, Lenche ve Marina yedilisiyle başlayan mavi-beyazlı ekip çok geçmeden mücadelenin kontrolünü eline aldı. Beşinci dakikada Olga ve Marina'nın etkili oyunuyla 3-2 öne geçen mavi-beyazlı ekip bu dakikadan sonra mücadelede üstünlüğü elinden bırakmadı. Mücadelede tempoyu belirleyen Yenimahalle Belediyesi dakika 13'de farkı 3 sayıya kadar çıkarmayı başardı. (6-3) Bu dakikadan sonra tecrübesini ve kalite farkını ortaya koyan melekler, tecrübeli oyuncu Esra ve genç oyuncu Sabiha'nın elinden bulduğu gollerle dakika 18'de farkı 7 sayıya kadar çıkardı. (11-4) Hücumda ve savunmada oyun disiplininden kopmayan Yenimahalle Belediyesi devre arasına 10 sayı farkla 19-9 önde girdi.

Tecrübe farkı

İkinci yarıda da ilk yarıda bulduğu tempoyu kaybetmeyen melekler hem gol üretkenliğini sürdürdü hem de rakibine fazla gol şansı vermedi. Özellikle uzun toplarla rakip kaleye hızlı giden Yenimahalle'nin Altın Kanatlı Melekleri mücadeleden 37-25 üstünlükle ayrılarak ligin ilk yarısının son maçından da galip gelmeyi bildi. Mücadelenin en golcü ismi 10 golle Esra Dündar olurken, sakatlanarak mücadeleyi yarıda bırakan genç oyuncu Sabiha'da 7 golle galibiyette önemli rol oynadı. Maç sonunda sporcuları tebrik eden Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Aras ve Spor Kulübü Başkanı Kıvanç Hürdoğan, takıma iyi tatiller dilediler.

İLİŞKİLİ HABER Yenimahalle, Üsküdar karşısında zorlanmadı

Golcü kızlar

Son iki sezonun şampiyonu Yenimahalle Belediyespor Bayan Hentbol takımı bu sezon da lige fırtına gibi bir giriş yapmıştı. Güçlü rakiplerini deplasmanda yenme başarısı gösteren Melekler ligin ilk yarısında çıktığı 13 maçın hepsini kazanarak ilk yarıyı en yakın rakibi Kastamonuspor'un önünde bitirdi. Ligin en golcü takımı olma unvanını da elinde bulunduran Yenimahalle Belediyespor rakip kaleleri toplam 471 kez havalandırırken, kalesinde ise 337 gol gördü. Başkent temsilcisi ligin ikinci yarısının açılış maçında kendi evinde 14 Ocak'ta ligin güçlü ekibi Kastamonu Belediyespor'u ağırlayacak.

İlk yarıyı yenilgisiz bitirmek önemli

Ligin ilk yarısını değerlendiren Yenimahalle Belediyespor Antrenörü Serdar Eler, "2016-2017 sezonunun ilk yarısı bizim için gayet güzel geçti. Güçlü rakiplerimizi deplasmanda yendik ve çıktığımız 13 maçta 13 galibiyet aldık" dedi. Bu sezon play-off oynanmayacağını ve ligi lider bitirenin şampiyonluk ipini göğüsleyeceğini hatırlatan tecrübeli antrenör, "Play-off oynamayacağımız bu sezonda puan kaybı yaşamamak çok önemli. Oyuncularım ve ben bunun farkında olarak her maça aynı ciddiyetle hazırlandık. Çıktığımız 13 maçta da galip geldiğimize göre ligin ilk yarısında bunun karşılığını aldığımızı düşünüyorum" diye konuştu. İkinci yarıya kritik bir maçla başlayacaklarını aktaran Eler, "Sezonun İkinci yarısına evimizde Kastamonu maçıyla başlayacağız. Kastamonu hemen gerimizden bizi takip ediyor. Bu maçı da kazanıp yolumuza kayıpsız devam etmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

ETİKETLER