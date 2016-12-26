ANKARA DERBİSİ'NDE "METROPOLSPOR" GÜLDÜ

Ankara Derbisi'nde gülen taraf Metropolspor oldu.

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TFF Kadınlar 3. Ligi 4. Grup'ta 7. hafta karşılaşmasında iki Ankara Takımı Metropol Spor ve Gölbaşı Belediyespor karşı karşıya geldi.

25 Aralık Pazar günü saat 12.00'de Mamak Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmadan ev sahibi Metropol Spor galip ayrıldı.

Maçtan notlar:

Heyecanlı geçen maçta her iki tarafta etkili ataklar gerçekleştirdi. Ancak maçta etkisini artıran Metropol Spor, 9. ve 38. dakikada Berfin Kara'nın attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarı etkili oynamaya başlayan Gölbaşı Belediyespor, 55. dakikada Hacer Aşçı'nın attığı golle durumu 2-1 yaptı.

Yediği golden sonra baskısını artıran Metropol Spor, 60. dakikada Ebru Şahin'in golüyle skoru 3-1 yaptı.

Ela Güner, 80. dakikada durumu 4-1 e getirdi.

90. dakikada Melek Dakan durumu 5-1 yaptı ve maç bu skorla sona erdi.

Metropolspor 3. sıraya yükseldi

Bu sonuçla Metropol Spor 6 maçta 4 galibiyet 2 mağlubiyet alarak puanını 12 yaptı ve 3. sıraya yükseldi.

Gölbaşı Belediyespor ise 7 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 4 puanla 11. sırada bulunuyor.

8. hafta karşılaşmasında Metropol Spor deplasmanda Isparta 32 Spor ile karşılaşacak.

KLASSPOR ÖZEL HABER

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