"Eto'o karşılığında Frei, Ömer ve Necip'i istedik"
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"ETO'O KARŞILIĞINDA FREİ, ÖMER VE NECİP'İ İSTEDİK"

"Eto'o karşılığında Frei, Ömer ve Necip'i istedik"

Antalyaspor Teknik Direktörü transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

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Eto'o konusunda soruları yanıtlayarak sözlerine başlayan Rıza Çalımbay, "Eto'o'yla transfer konuşmadım. Onu bırakmak niyetinde değilim. Şartlar nasıl oluşur, yönetimin düşüncesi nedir önemli olan odur. Eto'o'nun gitme niyeti varsa yönetimle konuşur, şartlara göre gerçekleşir"  diyerek transfere açık kapı bıraktı.

Beşiktaş'tan Kerim Frei ve Ömer Şişmanoğlu'yla ilgilendiklerini söyleyen Rıza Çalımbay, "Necip'i de istedik ama olma şansı yok. Hoca onu bırakmıyor" dedi.

Hedeflerinin ligi ilk 10'da bitirmek olduğunu vurgulayan Çalımbay, "Ondan sonra yukarıya oynayan bir takım olmak istiyoruz. Daha sonra da Avrupa Kupalıarı için mücadele etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. 

 
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