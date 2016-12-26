Ronaldo: "Çocukları kurtarın"
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RONALDO: "ÇOCUKLARI KURTARIN"

Ronaldo: "Çocukları kurtarın"

Portekizli yıldız, Suriye'deki savaştan etkilenen çocuklar için destek mesajı yayınladı.

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Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından anlamlı bir mesaj yayınladı. Portekizli yıldız, "Çocukları kurtarın" başlıklı mesajında Suriye'de savaştan etkilenen çocuklara destek oldu. Ronaldo ayrıca savaş mağduru aileler için de çeşitli yardımlarda bulunacağı ifade etti.

Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Cristano Ronaldo, hayranlarının yine büyük takdirini kazandı.

Sosyal sorumluluk projelerine verdiği önemli desteklerle bilinen Portekizli futbolcu, bu kez de Suriye'de yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalmadı.

Savaştan etkilenen masum çocuklar için destek mesajı paylaşan Ronaldo, "Çocukları kurtarın" dedi.

Ronaldo mesajında, "Merhaba. Bu mesajım Suriye'deki çocuklar için. Çok fazla acı çektiğinizi biliyorum. Ben ünlü bir futbolcuyum ama gerçek kahramanlar sizlersiniz. Umudunuzu kaybetmeyin. Tüm dünya sizinle. Sizi önemsiyoruz. Yanınızdayım" dedi.

Cristiano Ronaldo'nun sosyal medya hesaplarından paylaştığı bu anlamlı mesaj, yaklaşık 15 milyon kez görüntülendi ve 2 milyondan fazla beğeni aldı.

Portekizli yıldız ayrıca, Suriye'deki aileler için yiyecek, giyecek ve tıbbi yardım malzemesi bağışında bulunacağı da açıkladı.

Dünyanın en çok kazanan futbolcuları arasında yer alan Ronaldo, daha önce de Filistin ve Afrika'ya çeşitli yardımlarda bulunmuştu.

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