Gençlerbirliği, Jonathan Ring ile anlaşma sağladı
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GENÇLERBİRLİĞİ, JONATHAN RİNG İLE ANLAŞMA SAĞLADI

Gençlerbirliği, Jonathan Ring ile anlaşma sağladı

Gençlerbirliği'ne İsveç Ligi'nden oyuncu takviyesi...

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Dış transfer çalışmalarına ilk yarı bitmeden başlayan Gençlerbirliği, aradığı oyuncuyu İsveç Ligi’nden buldu.

Ümit Özat yönetimindeki Başkent ekibinin, İsveç’in Kalmar ekibinde forma giyen Jonathan Ring ile anlaşma sağladığı öğrenildi.

31 Aralık 2016 tarihi itibariyle Kalmar ekibindeki sözleşmesi bitecek olan 25 yaşında oyuncu, Gençlerbirliği’ne bonservis bedeli olmadan gelecek.

Sol kanat ve sol açık bölgelerinde oynayan İsveçli oyuncunun, Ankara'ya gelerek sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi. Oyuncu ile transfer döneminin resmi olarak başlaması ile beraber imzaların atılacağı kaydedildi.

Gençlerbirliği’nin en az 1,5 senelik imza atması beklenen sol kanat oyuncusu Jonathan Ring, son 4 sezondur Kalmar ekibinin formasını giyiyordu. 25 yaşındaki oyuncu, İsveç'te forma giydiği 146 karşılaşmada 19 gol attı.

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3
yohhh
26 Aralık 201617:55
sol bek de oynayabiliyormu
2
I Cavcav
26 Aralık 201617:40
Sacmalamissin.Sampiyon takimin Sol Beki adam.Yasi daha 25 fizik saglam.1 sene sonra Istanbula 3 milyondan assagi satmayiz.Buyuk baskanimizdan muthis bir imza olmus.Allah basimizdan eksik etmesin
1
mali
26 Aralık 201616:15
harika ! irfan gitti,sol açık geldi. yarım sezon oynar,sonra eline 1 milyon verir yollarız. yine bir menejer itelemesi olmasın ?
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