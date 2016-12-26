ZİRAAT BANKASI, 2016'YA DAMGA VURDU

Ziraat Bankası Spor Kulübü 2016 yılında Türkiye Voleybol Liglerine damga vurdu

Foto Albümü Ziraat Bankası, 2016'ya damga vurdu 9 FOTO

Ziraat Bankası Spor Kulübü 2016 yılında Türkiye Voleybol Liglerine damga vurdu

Türk voleyboluna yapmış olduğu yatırımlar ile Erkek voleybolunun lokomotifi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Ziraat Bankası Spor Kulübü verilen emeklerin karşılığını almaya devam ediyor. Bu sezona 3 lig 3 takım projesi ile başlayan Ziraat Bankası Spor Kulübü, takımlarının 16-17 sezonunda ki başarıları ile 1. Devrede 3 ligde adından söz ettirdi.

Efeler Ligi

Efeler Ligi’nde ilk devreyi lider tamamlayan Ziraat Bankası Spor Kulübü göstermiş olduğu performansla voleybol otoritelerinin büyük beğenisini topladı. Efeler Ligi’nde ilk devre oynamış olduğu 11 müsabakanın 9’nu galip tamamlayan Ziraat Bankası dış sahada oynamış olduğu mücadelelerde mağlubiyet yüzü görmedi ve ilk yarıyı 29 puanla lider tamamladı.

Erkekler 1. Ligi

1. Lig A Grubunda mücadele eden ve tamamı genç oyunculardan kurulu bir kadrodan oluşan Ziraat Bankası ilk devre göstermiş olduğu performans ile zirvedeki yarışını başarılı bir şekilde sürdürerek ilk devreyi 31 puanla 2. Sırada tamamladı. Gençler evinde oynamış olduğu 7 iç saha maçında sadece 1 mağlubiyet aldı. Ligde ilk devrede oynadıkları 13 karşılaşmadan 31 puan toplayan Ziraat Bankası 1. Devreyi 2. sırada bitirerek voleybol severlerin beğenisini topladı. Gençler yakaladıkları başarılar ile üst ligde oynayabilecek kapasitelerinin sinyallerini veriyorlar.

Erkekler 2. Ligi

Kariyerlerinde ilk defa lig deneyimi yaşayan Ziraat Bankası’nın yıldız takımından oluşan 2.lig takımı 19 puanla ilk devreyi 3. Sırada tamamlama başarısı gösterdi. 2.01 boy ve 16 yaş ortalaması ile 2. Lig 2.Grupta mücadele eden Ziraat Bankası ilk devre de oynamış olduğu 4 iç saha maçında yenilgi yüzü görmeden ilk devreyi evinde namağlup tamamladı.

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