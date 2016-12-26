MİLLİ GÜREŞÇİ TAHA AKGÜL ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, P&G Türkiye'nin Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü "1 Paket = 1 Destek" kampanyası kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, P&G Türkiye'nin Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü "1 Paket = 1 Destek" kampanyası kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Kağıthane Atatürk Ortaokulunda P&G Türkiye ve Kafkaslar Marka Operasyonları Direktörü Taygun Günay'ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, milli güreşçinin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Dairesi Başkanı Mücahit Akgün ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Neşe Gündoğan da hazır bulundu.

81 ilde ve 81 okuldaki öğrencilerin yeni spor malzemeleri ile buluşturulmasının amaçlandığı kampanyada açıklamalarda bulunan Taha Akgül, olimpiyatlarda P&G'den gördüğü desteği vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Olimpiyatlara gitmeden önce P&G firması sponsorluk iş birliği anlaşması kapsamında bizler ve annelerimizin sürekli yanında oldu. 2016 Rio Olimpiyatları'nda annem ilk defa yurt dışına çıktı. Ülkemize altın madalya kazandırmak da bana nasip oldu. Bu kampanya ile küçük yaşlardaki çocuklara spor imkanı sağlanıyor. Biz de küçük yaşlarda spor yaptık. O yaşlarda üzerine giydiğin milli takım tişörtü bile çok şey ifade ediyor. Ülkemizde maalesef amatör spor branşlarına destek az. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesiyle (TMOK) beraber desteğin daha çok artacağına inanıyorum."

Taha Akgül, güreşe başlamasında ailesinin çok büyük etkisinin olduğunu hatırlatarak, "Babam güreşçi olduğu için bu sporu seçtim. Önce ağabeyim ardından da ben güreşe başladık. Ağabeyim ile küçükken fizik olarak birbirimize yakındık. Akrabalar gelince kanepeler kenara çekilir ağabeyimle evin ortasında güreşirdik." ifadelerini kullandı.

P&G Türkiye ve Kafkaslar Marka Operasyonları Direktörü Günay, spora büyük destek verdiklerini belirterek, "2010 yılından beri olimpiyatlara destek oluyoruz. Bu iş birliğimiz 10 yıl daha devam edecek." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı Daire Başkanı Akgün de çocukların akademik başarılarının yanı sıra sosyal alanda da başarılı olmalarını istediklerini ve bu kampanyanın daha büyük adımların habercisi olacağını aktardı.

TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan ise genç nesillerin spora ve sağlıklı yaşama adım atmasının amaçlandığı projenin önemine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"TMOK olarak Türkiye'nin dört bir yanında 7-15 yaş arası çocuklar ve gençler için birçok proje gerçekleştiriyoruz. Amaç, geleceğin şampiyonlarına küçük de olsa kıvılcım vermek. Yıllardır sürdürdüğümüz bu iş birliği giderek çoğalıyor. Spora gönül veren genç ve sağlıklı nesiller yetiştiren P&G ile çalışmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

Konuşmaların ardından Taha Akgül, öğrencilere top ve imza dağıttı.

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